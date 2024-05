Cartistas del JEM adelantan que no investigarán al juez Rivas Laguardia

En una confusa sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con votos de tres miembros cartistas evitó que el juez en lo civil Édgar Agustín Rivas Laguardia sea por lo menos investigado por supuesto mal desempeño de funciones, por una sospechosa condena de casi US$ 45 millones a una empresa brasileña. El Jurado analizó la nota del abogado de la firma afectada, pero los miembros ya preopinaron que no admitirán el inicio de una investigación. Rivas Laguardia había regulado honorarios en unos US$ 4 millones a favor de abogados de Darío Messer para frenar embargos y secuestros de bienes del doleiro de doleiros.