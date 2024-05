IPS implementaría “examen de admisión” y aumento en aporte de asegurados con enfermedades preexistentes

Una propuesta para aprobar un reglamento que establece la presentación de un formulario de “examen médico admisional” de los trabajadores, se debatió hoy en la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Afirman que tal medida -que sería un “salvavidas” para el seguro social que está en crisis- está alineada con las normativas establecidas en la Carta Orgánica.

Sobre quién debe ser el responsable de pagar el examen médico, el IPS o el empleador, el doctor Aníbal De Los Ríos, consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), dijo que “según la lógica”, debe ser el empleador. Lanzó la pregunta de “cómo el IPS va estar examinando un futuro paciente, siendo que aún no es asegurado”.

El consejero también planteó como requisito previo para el ingreso de un asegurado, la condición de un pago más elevado en el caso de tratarse de un aportante con enfermedad preexistente.

“Si el empleador declara un futuro paciente y ese asegurado tiene una enfermedad preexistente, el IPS tiene que poner sus prerrequisitos, sus condiciones. No puede pagar la misma suma un paciente que es, por ejemplo, nefropata o padece de una enfermedad que va demandar muchísimo costo para la institución; (no puede) pagar el mismo aporte que paga uno que no tiene riesgo”, aseveró.

Consejo dice que el IPS es una empresa

De Los Ríos comparó la situación con los requisitos que impone una aseguradora privada. “Esta es una empresa y nosotros tenemos que comportarnos como una empresa. No es el mismo costo (para el IPS) un asegurado que tiene 24 años, que está comenzando en una empresa, que no tiene ningún riesgo y no genera ningún costo para la institución, versus una persona que tiene 48 años y viene con una enfermedad preexistente”, dijo.

El consejero sostuvo que este tipo de medidas son mecanismos preventivos que el seguro social debe tomar, ya que “el 2% de esa población, consumé el 98% de lo que el IPS gasta en medicamentos”.

Pese a que los consejeros reconocieron que el IPS es un sistema solidario y, que con el aporte de uno, se ayuda al otro, afirmaron que es necesario establecer condiciones y dejar todo “bien establecido”.

Otro factor determinante -según quedó asentado en el acta de la sesión- es la edad del nuevo aportante, pues alegaron que no es mismo un asegurado joven, que uno de 60 años.

Tras un amplio debate sobre quién debe ser el responsable de pagar el examen médico, el Consejo determinó que debe ser el empleador. Además, acordaron pedir una revisión de la reglamentación por parte de la Gerencia de Salud, antes de aprobar la medida.

Actualmente, el seguro social está desabastecido de incontables insumos y medicamentos. Está situación genera las quejas y denuncias diarias de los asegurados, que deben realizar millonarios gastos de bolsillo para recibir atención médica del IPS, pese a un pago mensual obligatorio.