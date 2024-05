Señalan que cambios propuestos en ley del IPS son solo parches ante los desafíos actuales

Los cambios propuestos en la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) son sencillamente un parche y no solucionan el problema de la seguridad social, asegura ex titular del IPS. Desde el MEF señalan también que los recursos adicionales que se lograrían no ayudarían a mejorar el cuadro, sino se trabaja a la par en mejorar los manejos administrativos y controles, desde los medicamentos hasta la estructura de funcionarios.