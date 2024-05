IPS: cambios en la carta orgánica no afectarán a los jubilados, asegura consejero

Uno de los principales cambios que plantea la renovación de la carta orgánica del IPS es que se amplíen los años para el cálculo de la jubilación -que de 36 meses sean 120- de forma progresiva y con una implementación gradual, esto último según refirió hoy Carlos Pereira, consejero de la previsional en representación del Ministerio de Trabajo.

Según el funcionario, el presidente del Instituto, Jorge Brítez, “ya está coordinando con el Ministerio de Economía” el proyecto con la intención de acercarlo al Congreso Nacional.

“Esta propuesta se venía discutiendo con bastante intensidad en los últimos días y es bastante importante para nosotros. Son ajustes paramétricos muy relevantes para corregir algunas acciones que estábamos teniendo pendientes”, agregó en comunicación con ABC Cardinal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso mencionó que los cambios también beneficiarían a los asegurados, quienes podrían acercarse a las farmacias con sus recetas y encontrar ahí mismo los medicamentos requeridos.

Lea más: Señalan que cambios propuestos en ley del IPS son solo parches ante los desafíos actuales

IPS: cambios en la carta orgánica no afectarán a los jubilados

Asimismo, Pereira se refirió a los jubilados que cobran el 75% del salario básico y sobre estas “20.700 personas” sostuvo que los cambios en la carta orgánica “no van a tener ningún tipo de incidencia sobre lo que cobran”.

“Ellos no van a estar afectados y no hay ningún factor además del plazo que se varíe; no hay que tener ningún tipo de preocupación al respecto y esto va a regir hacia adelante para quienes van a ser acogidos a los beneficios de la jubilación”, argumentó.

También confirmó que, una vez promulgada la ley, esta sería de aplicación inmediata pero de “implementación gradual”, es decir, por cada mes se irá aumentando una cifra a los 36 hasta completar los 120 meses propuestos.

Como otro punto, el consejero también mencionó que “poco o nada” se habla de la “deuda histórica” que tiene el Estado con el Instituto de Previsión Social, cuyo monto actual rondaría los 508 millones de dólares norteamericanos.

Lea más: Jubilados del IPS rechazan los cambios