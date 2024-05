Nenecho: agujero en bonos es casi igual al precio de una Costanera, denuncia concejal

A modo de dimensionar la falta de información sobre los G. 500.000 millones en bonos de la Municipalidad de Asunción, emitidos en 2020, 2021 y 2023, el concejal Álvaro Grau (Partido Patria Querida), explicó que el monto faltante casi alcanza al precio de la Costanera Norte.

“Estamos hablando de US$ 70 millones con los bonos emitidos, la Costanera Norte alcanzó US$ 80 millones, y estamos hablando del espacio más lindo que tiene la ciudad, como para tener en cuenta lo que implica este agujero en la administración del intendente (Óscar “Nenecho” Rodríguez ANR - cartista) con este tema de los bonos”, agregó el edil.

Lea más: Contraloría emplaza a Nenecho; si en 15 días no hay respuesta, pedirá allanar la comuna

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Grau cuestionó la falta de respuestas de parte del intendente, agregando que no respondió a ni uno solo de los pedidos o cuestionamientos sobre los bonos. “No respondió al pedido de la Comisión que estudió la ejecución presupuestaria, no respondió al primer pedido de acceso a la información pública, ni a las preguntas de la prensa en programas de radio o televisión”, expresó.

Para el concejal de Patria Querida, “Nenecho” no quiere responder. “No le responde ni a la Contraloría, lo único que se le pregunta es dónde está la plata. Evidentemente no dice nada porque ya no está el dinero”, remarcó.

Se suman pedidos de amparo a Nenecho

El concejal Grau reafirmó su intención de representar un pedido de amparo judicial para saber qué pasó con estos bonos.

Lea más: Nenecho tiene congelado fondos de royalties; ninguna obra se ha pagado en dos años

La solicitud la realizará inmediatamente después del 30 de mayo, fecha en que vence el plazo del pedido de información pública que realizó. Se sumará a otros posibles pedidos de amparo, como el que también realizaría la diputada Johanna Ortega (País Solidario).

La legisladora incluso planteó un “amparo colectivo” ante la cantidad de personas que también solicitan información de manera legal y abierta.

Lea más: Diputada cuestiona a Nenecho por baile

El intendente de Asunción, no solo sigue sin responder ante las solicitudes de información, sino que además pidió a la Contraloría General de la República (CGR) una prórroga de 30 días para entregar los documentos solicitados por el ente.

Contraloría emplazó a Nenecho; si no responde en 15 días, allanan la Municipalidad

La Contraloría aceptó dar una extensión a la Municipalidad, pero solo de 15 días más, antes de allanar la comuna si es que no obtienen los documentos requeridos sobre la emisión de bonos en el 2020, 2021 y 2023.

La diputada Johanna Ortega exclamó que igualmente Nenecho tiene una deuda de G. 180.000 millones en concepto de impuesto inmobiliario que no transfiere al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lea más: Asunción: piden crear Comisión de Cuentas y Control ante escándalo financiero de Nenecho

El concejal Álvaro Grau dijo también que estas deudas impiden que obtengan recursos de los royalties para reparar la ciudad o para destinarlos a instituciones educativas de la Capital.