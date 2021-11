Los 22 trabajadores Ishir fueron rescatados en el Chaco

El grupo se encontraba pernotando desde el martes en un pequeño puesto sanitario del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa), distante a unos 130 kilómetros de Bahía Negra, son 22 Ishir, que tuvieron que caminar unos 40 kilómetros para llegar al mencionado lugar, luego de abandonar el establecimiento ganadero, donde se encontraban trabajando hace varias semanas.

Inicialmente las lluvias que se registraron en el Chaco impidió que los vehículos pudieran llegar hasta el lugar donde permanecían, por lo que el rescate se demoró hasta hoy.

El sub comisario Arnaldo Acosta dijo que por el momento no cuentan con patrullera, debido a que se encuentra en un taller en proceso de reparación, por lo que tuvo que utilizar su vehículo particular, para acompañar a otras dos camionetas alquiladas por el intendente de Fuerte Olimpo y por el contratista para rescatar a los nativos.

“Finalmente y a pesar del arduo trabajo de sortear el mal estado del camino, pudimos recoger a los 22 ishir, quienes desde esta tarde están descansando en sede de la comisaría, y mañana abordarán la embarcación Aquidabán, que los llevará finalmente hasta Fuerte Olimpo donde residen”, dijo el uniformado.

Ayer en horas de la tarde un grupo de 11 trabajadores, decidió continuar viaje a pie, debido que no llegaba la ayuda, y por sobre todo por que se termino los víveres, lo que hizo que entren en pánico. Estas personas lograron caminar tan solo unos pocos kilómetros, y hoy fueron rescatados en las cercanías de un establecimiento ganadero, uniéndose de nuevo al grupo inicial.

“Desconocemos la causa real, del porque tomaron esta drástica determinación, de abandonar el lugar de trabajo, e iniciar esta larga marcha con destino a sus hogares, pero creemos que todo se trato de un entredicho entre los trabajadores, y la persona que los contrato”, dijo el jefe de comisaría.

Idelino Franco, uno de los trabajadores, dijo que efectivamente tuvieron miedo, por las supuestas amenazas que recibieron de parte del contratista de nombre Blas Balbuena, que se encontraba por la capital del país, sin especificar en que consistía dichas amenazas.

Los 22 Ishir se encontraban realizando trabajos de limpieza de campo, en un establecimiento ganadero de nombre “Los Doctores”, ubicado sobre la línea 14, casi en la frontera con Bolivia, perteneciente al distrito de Bahía Negra.