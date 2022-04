En su día, indígenas lamentan falta de políticas públicas efectivas

“Hay mucho desconocimiento de todo lo que abarcan los pueblos indígenas, cuando se habla de nosotros se generaliza, sin saber que somos 19 pueblos diferentes que habitan el país “, indicó Victoriano Ruíz Aquino, quien se desempeña como profesor en la comunidad “Nueva promesa ” de la etnia Sanapaná, ubicada en el distrito de Tte. Manuel Irala Fernández.

“Nueva promesa” es la comunidad que recientemente anunció el bloqueo de las dos franjas de la Ruta Transchaco, medida de fuerza que está en pausa ya que la gobernación de Presidente Hayes acordó una tregua hasta el 25 de abril, tiempo en el cual se pondrán al día con el reclamo de merienda escolar hecho por los nativos.

Ruíz agregó que lo necesario en realidad son proyectos que puedan desarrollar a las comunidades y que estas puedan autoabastecerse para no caer monótonamente en el reclamo de cosas básicas como comida. “La propia sociedad nos suele tener de menos (...) en Paraguay para los pueblos indígenas tanto distrital como departamental vivimos huérfanos del gobierno, muchos proyectos intentan aplicar, pero en muchos casos no hacen la consulta previa, vienen con la receta lista y no nos escuchan”, enfatizó el profesor.

“Hay muchos valores entre nosotros, la gente nos trata de haraganes y de que vivimos del aire pero no es así. Hay profesionales y gente trabajadora en la comunidad (...) lo que necesitamos es un vínculo para poder desarrollarnos pero como pueblo tenemos que ir despertando”, agregó Ruíz.

En el Día del Aborigen Americano, muchas autoridades y cooperativistas aprovecharon para saludar los diferentes pueblos que conforman el Chaco Central.

La fuerza laboral chaqueña está además compuesta en buena parte por nativos y descendientes de los mismos, sin olvidar el aporte crucial que estos hicieron a los pioneros en cuanto a conocimiento del territorio chaqueño en la época de las primeras colonizaciones del Chaco, hace casi 100 años.