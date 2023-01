Boquerón en alerta ante primeros reportes de rebrote de chikunguña

Según un reciente informe de Vigilancia de Arbovirosis, los datos muestran un acelerado incremento de casos de chikunguña y un crecimiento progresivo de dengue en varios departamentos incluidos el Chaco, recordando que dentro del territorio nacional circulan los serotipos DEN-1 y DEN-2.

El reporte semanal muestra un promedio de 410 notificaciones de sospecha de chikunguña en las últimas tres semanas y 420 casos identificados en este mismo periodo y los departamentos que registran casos de este virus son: Central (315 casos), Asunción (90 casos), Caaguazú (4 casos), Concepción (3 casos), Boquerón (3 casos), Guairá (2 casos), Presidente Hayes (1 caso), Ñeembucú (1 caso), Cordillera (1 caso).

Lea más: Casos de dengue y enfermedades respiratorias en aumento en Fuerte Olimpo

Una mínima cantidad de agua es suficiente para que el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, chikunguña y Zika pueda depositar sus huevos y multiplicarse ya que los mosquitos no se reproducen en la basura común (residuos domiciliarios), sino en objetos en desuso (sin importar el tamaño) y en recipientes con agua; pueden ser tapitas, envases, cubetas, tambores, neumáticos, inodoros, electrodomésticos inservibles y otros que tengan capacidad para acumular agua.

Por eso es importante desechar todo objeto en desuso que acumule agua. Aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse, como aparatos domésticos, neumáticos u otros, deben colocarse bajo techo o cubrirse de forma a evitar que puedan acumular agua.

Lea más: Casos de dengue y enfermedades respiratorias en aumento en Fuerte Olimpo

“El control de los vectores no pasa por fumigar simplemente, eso no soluciona el problema. Si no se eliminan los criaderos, en las pocas horas los mosquitos adultos vuelven a ocupar los espacios si existen criaderos. Las cubiertas usadas siguen siendo la principal fuente de mosquitos que son activos”, indicaron desde el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).

En cuanto al dengue, en las últimas tres semanas se reportó un promedio de 816 notificaciones de sospecha de la enfermedad y 36 casos confirmados: 30 identificados en Alto Paraguay, en los distritos de Fuerte Olimpo (29) y Carmelo Peralta (1) que reportan brotes activos; 4 en Central, en Mariano Roque Alonso (2), Ypané (1) y Luque (1); y 2 en Concepción contabilizando 789 casos de chikunguña y 338 casos de dengue en el país.