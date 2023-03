En Alto Paraguay pagaron montos millonarios para reparación de vehículos pero arreglos están solo en los papeles

El año pasado, este departamento chaqueño experimentó de nuevo una dura temporada de sequía y sobrellevó situaciones bastante difíciles, sobre todo en lo referente a la provisión de agua tanto a las comunidades como a los establecimientos ganaderos.

La Gobernación contaba dos camiones cisterna que cumplían funciones de acarrear el vital líquido a los pobladores afectados; sin embargo, por desidia de las autoridades al frente de esta institución, dichos camiones no recibieron el mantenimiento mecánico para poder soportar los innumerables viajes realizados hacia el interior del Chaco.

Lea más: Millonaria compra de cubiertas para maquinaria en desuso en Gobernación de Alto Paraguay

Ambos vehículos que cumplían la misión de asistencia fueron prácticamente tirados sobre tacos de madera, es por eso que en todo el 2022 se tuvo que pedir auxilio a otras instituciones como la Essap o el MOPC, que enviaron los vehículos cisterna para realizar el acarreo de agua.

Ahora se descubre que la administración del exgobernador José Domingo Adorno procedió a pagar a una empresa mecánica ubicada en la ciudad de Areguá la supuesta reparación de los dos camiones cisterna, que para entonces ya se encontraban en desuso: uno de ellos en el taller de la institución en Fuerte Olimpo y el otro en un taller de Loma Plata.

Las supuestas reparaciones se hicieron en D.S.R. Reparaciones, a nombre de Diana Soledad Riveros, una de las facturas -la Nº 0000005- tiene fecha de 30 de noviembre del 2022. El monto pagado por el trabajo fue de G. 80 millones; la otra factura, la Nº 0000007 siempre de la misma empresa, pero de fecha 23 de diciembre del 2022, irónicamente es también de G. 80 millones, o sea, coincidentemente, ambos vehículos tenían las mismas fallas mecánicas.

Mientras que la población sufría por la carencia de agua, y sobre todo la escasez de camiones cisterna, la Gobernación realizaba el pago de G. 160 millones por vehículos que desde hacía tiempo estaban sin funcionamiento.

Algo similar sucedió con la “compra” de 68 cubiertas a un monto de G. 280 millones para maquinaria de la institución departamental que formaba parte del cementerio de chatarras y salió a luz en la nueva administración de la Gobernación.

La Comisión de Hacienda de la Junta Departamental emitió un dictamen por el cual rechazaba la ejecución presupuestaria del exgobernador correspondiente al 2022, cuyo monto total es de G. 42.000 millones, debido a las numerosas irregularidades detectadas tras la verificación de la documentación arrimada por el personal administrativo.

Los ediles constataron además que el año pasado se compraron kits de víveres por un monto de G. 700 millones; sin embargo, no se cuenta con planillas de los supuestos beneficiarios.

El dictamen hace igualmente referencia al pago de G. 1.350 millones a las empresas Gal Metal y Tesaka, para la reparación de caminos en los distritos de Puerto Casado y Fuerte Olimpo; sin embargo, estos trabajos -alegan los concejales- fueron realizados con maquinaria de la Gobernación cuando aún estaba en funcionamiento.

Salvataje

A pesar de todas estas evidencias que comprometen seriamente la administración del ex jefe departamental, su ejecución presupuestaria fue aprobada por sanción ficta porque los concejales no pudieron sesionar por falta de quorum, ya que -de manera llamativa- tres de ellos no participaron de la sesión.

Estos ediles “leales” son Norma Laguardia (PLRA), que representa al distrito de Carmelo Peralta y actualmente pretende el rekutu; de hecho, tras conocerse su postura, su correligionaria la diputada nacional Celeste Amarilla, en su cuenta de Twitter, la criticó por esta irresponsabilidad.

Decía el comunicado de la parlamentaria: “Norma Laguardia, concejal del Alto Paraguay, se ausentó a propósito p/evitar quorum y quedó aprobado x sanción ficta el balance de Mino Adorno. Te pagaron por faltar?, el país necesita a corruptos presos y que vos no vuelvas a entrar” (sic), finalizaba el mensaje de la diputada para la concejala de su mismo partido político.

Los otros dos concejales que se ausentaron en la sesión ordinaria son Cintia Benítez, del distrito de Puerto Casado, y Domingo Patrocinio Benítez, ambos del Partido Colorado, este último exfuncionario de la Gobernación durante la administración de Adorno.

Camiones cisterna

Ante la carencia de camiones cisterna para el acarreo de agua a las comunidades del interior del Chaco, así como a las numerosas estancias, se tuvo que recurrir a instituciones como la Essap o el propio MOPC para abastecer del vital líquido.

Lea también: Camiones de la Essap se suman al acarreo de agua en Alto Paraguay

Como la demanda de pedido de auxilio era inmensa, la Municipalidad de Fuerte Olimpo procedió a la compra de un camión cisterna de 25.000 litros, que se sumó al lote de camiones, con lo cual se pudo controlar la situación.

Mientras que los dos camiones cisterna de la Gobernación estaban tirados sobre tacos de madera, la labor de servicio prestada por otras instituciones logró aplacar la problemática generada por la sequía en el Alto Paraguay.