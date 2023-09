Exministro Arnoldo Wiens será asesor de la Gobernación de Boquerón

Esta mañana, en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, y el diputado por el departamento de Boquerón Francisco Petersen anunciaron que el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, fue designado como asesor “ad honórem” de la Gobernación de Boquerón.

Lea más: Wiens se traga sus palabras y se abraza con Santi Peña, el “ordenanza de HC”

“Tengo el privilegio de acompañarles desde la Gobernación. Es algo que me solicitaron hace unas semanas y tras analizarlo con la familia decidí volcar toda mi experiencia asesorando (...); quiero apoyar a que el gobernador haga una gran gestión con las necesidades pendientes del departamento y voy a invertir gran parte de mi tiempo acá”, dijo Wiens. Aclaró que no será una función de tiempo completo.

Al ser consultado sobre alguna propuesta para ocupar algún cargo en el gobierno de Santiago Peña, Wiens dijo que no hay conversaciones al respecto . “Hasta ahora no hay ninguna conversación, ninguna propuesta. Por mi parte, me siento muy feliz de apoyar en el Chaco en encaminar varias ideas nuevas que se relacionan con el crecimiento de la región”, dijo.

Frío “abrazo republicano”

Pese que a principio de este año tras graves acusaciones que se lanzaron entre los movimientos colorados Fuerza Republicana y Honor Colorado, Arnoldo Wiens y Santiago Peña, en representación de los respectivos sectores, anunciaron finalmente el “abrazo republicano” e incluso trabajaron juntos en parte de la campaña electoral para la victoria colorada.

En su momento, ambos señalaron que llegaron a un consenso para trabajar juntos en la campaña electoral que arrojó como ganador a Peña, pero tras su victoria y hasta el momento, no incluyó a Wiens en su gabinete ni para algún cargo dentro del gobierno.