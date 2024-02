Reclaman seguridad y mayor presencia policial tras asesinato de joven en Filadelfia

El reclamo ciudadano fue claro y unánime: por un lado aplicar la pena máxima para quien sería homicida del joven Efraín y además exigir más seguridad y presencia policial en las calles en horario de circulación de estudiantes.

El crimen fue cometido un poco antes de las 07:00 en un punto en el que las calles aún están oscuras, pero en el que los estudiantes ya están camino a sus escuelas y colegios.

Un chico ejemplar

Oscar Estigarribia, padre del adolescente de 16 años asesinado, dijo que su hijo era un joven ejemplar y que su partida deja una herida muy grande en toda su familia. Señaló que semejante pérdida la llevará a la tumba y pidió que las autoridades hagan su trabajo y solucionen la situación de inseguridad y las profundas carencias sociales que viven en el Chaco.

“Nosotros exigimos al menos que existan hospitales, medicamentos, todo”, manifestó y pidió a autoridades más seguridad, reprochando el abandono del Estado que no invierte en educación. “No le puedo pedir nada a Santiago Peña, porque él es una estatua que no decide nada, no tiene poder, no tiene lapicera, no tiene nada”, dijo.

Exigió justicia y medidas concretas por parte de las autoridades para prevenir tragedias similares en el futuro. El hecho ocurrió frente a un centro de salud, el cual funciona solo en horario de oficina y el cual estaba cerrado al momento de la tragedia.

Un crimen sin motivo

Hasta el momento no existe un móvil claro del salvaje ataque perpetrado en contra del estudiante. Este se cruzó con un hombre identificado como Rodolfo Villalba Rivarola (42), quien según las evidencias en un ataque inexplicable le habría clavado un objeto contundente en el pecho, poco después y pese a ser auxiliado por vecinos, el estudiante falleció.

Los investigadores no pudieron determinar cuál fue la intención del atacante y presumen que fue un crimen aleatorio, ya que del joven no se le sustrajeron la mochila ni el celular que portaba.