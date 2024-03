“El pueblo debe servir al único patrón, Dios”, dice obispo en el Chaco

“Estamos bastante mal en el país, las instituciones públicas no sirven, hay familias que están pasando hambre, mientras nuestra Justicia está sometida al poder fáctico de un pequeño grupo de privilegiados”, dijo monseñor Gabriel Escobar, obispo del Chaco, durante su homilía en la catedral de Fuerte Olimpo. “El pueblo no puede servir a otro patrón que no sea Dios”, refirió en abierta alusión al expresidente de la República Horacio Cartes.