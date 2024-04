“Los jóvenes nos dan ejemplo y modelo de civismo”, afirma obispo en el Chaco

“El ejemplo de civismo demostrado con las manifestaciones de los estudiantes pone de manifiesto que las autoridades deben saber atajar sus bocas y no hablar solo por hablar, y mucho menos lanzar improperios como que son unas minorías, que son akãne, que no sirven luego. Los jóvenes que salieron a las calles no pensaron solo en ellos, sino pensaron en cada paraguayo del hoy y del mañana”, dijo el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo, monseñor Gabriel Escobar, durante la homilía de la misa celebrada en la catedral de Fuerte Olimpo este domingo.