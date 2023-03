Política y conducta de borregos

Estos momentos que estamos viviendo son muy raros, muy extraños. Es cierto que nos encontramos en plena cuaresma, a días de Semana Santa y eso se mezcla en un clima de dudas, preguntas y situaciones difíciles. Por un lado, los políticos pelean salvajemente unos con otros pretendiendo de esa forma convencer al electorado. Este a su vez, no está interesado y está inmerso en su propio mundo para ganar el pan diario. No hay ambiente festivo ni alegre, no hay ilusión ni esperanzas, no se genera entusiasmo. No hay discusión ni debate. No hay propuestas importantes que lleven al cambio.