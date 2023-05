Una “Izquierda” que no representa al pueblo

Estas elecciones generales 2023, en las que se eligieron: Presidente de la República, parlamentarios, gobernadores y concejales departamentales con un padrón nacional de 4.873.706 y una gran participación en relación a elecciones pasadas, la izquierda no pudo generar más que unos cuantos de miles de votos. Así el pueblo expresó en las urnas que el sector que se hace llamar “progresista” y quiénes se consideran de la “oposición” no los representan. Sencillamente, no supieron canalizar la rabia del pueblo a su favor.