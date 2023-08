Semana de la guarania

El próximo domingo 27 se recordará el Día Nacional de la Guarania. Nació en Buenos Aires de una feliz iniciativa del celebrado cantante, Oscar Mendoza, que pronto tuvo la adhesión de la colectividad paraguaya. Las gestiones culminaron con el decreto firmado por el presidente Wasmosy, en 1994, que estableció Día Nacional de la Guarania el 27 de agosto como recordación al nacimiento del maestro Flores que se dio en el barrio de la Chacarita, Asunción, en 1904.

Este año la fecha tiene una significación especial: 1) Se encuentra en la Unesco, para su estudio y posible aprobación, del pedido para que la guarania sea declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; 2) la publicación de las Memorias del maestro, un documento definitivo acerca de la creación de la guarania. Este libro se dará a conocer, también, en la 19 Libroferia de Encarnación. Será el viernes 1 de setiembre a cargo de Antonio Pecci, del Ateneo Cultural “José Asunción Flores”, que corrió con la edición de las Memorias.

El maestro falleció en Buenos Aires el 16 de mayo de 1972, “luego de un interminable y cruel exilio político –dice Armando Almada Roche- consumido por una cardiopatía aguda, el mal de Chagas y la nostalgia, en medio de la mayor pobreza y olvido. Sus restos son velados en una cochería de la calle Cangallo y trasladado luego al Cementerio de la Chacarita (¡vaya paradoja!), en el panteón de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAYC) acompañado por un multitudinario público, de entre quienes se destacaban amigos, músicos y artistas. El poeta Elvio Romero dio un encendido discurso de despedida a su amigo y maestro”.

Con su fallecimiento no se acabó el exilio. La dictadura de Stroessner rechazaba con extraña perversidad todas las gestiones para repatriar sus restos. Recién en noviembre de 1991, ya en democracia, fue posible que el maestro descansara en la tierra que tanto amó y dignificó con su talento y su conducta.

Junto con la maldad de la dictadura, al maestro le persiguió siempre una interesada versión: de que no es el creador de la guarania. Cansado de tantas mentiras, José Asunción Flores escribió su defensa. No para defenderse de la mediocridad, sino para dejarnos su valioso testimonio. Él no necesitaba protegerse sino contarnos con entera y a veces ruda sinceridad su apasionada y apasionante vida de artista. Una vida entregada en su totalidad a la música.

Sus memorias contienen el pensamiento y la acción del maestro. En cada línea hay rastros de su preocupación, indignación, fastidio, del tiempo que le tocó vivir. También hay esperanzas, optimismo, espera de un mañana mejor para su patria. Está la grandeza de su alma y de su genio.

En el original de este libro único se percibe que lo escribió a las apuradas, apretado, tal vez, por la urgencia de contar no su verdad sino la verdad. He aquí uno de los méritos de estas memorias. Gracias a ellas se ratifica lo que siempre se supo y siempre se ha querido escamotear: es el padre de la guarania. Naturalmente, recibió después el apoyo, la colaboración, la simpatía, de muchos músicos, creadores e intérpretes.

En cualquier momento hubiera sido ponderable la aparición de estas memorias. Hoy lo es igualmente, a tantos años de su fallecimiento. Es un documento de primera mano, incuestionable, para afianzar su gloria y silenciar las intrigas, difamaciones, maldades que aún rodean su nombre.

En fin, cada día que pasa es de recordación las obras y la conducta del maestro José Asunción Flores, creador de la guarania.

