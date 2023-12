Vienen por más

Los cerebros de este asesinato no tuvieron la valentía de sacarse las caretas y derogar la ley completa entonces desmembraron su espíritu: ya los funcionarios públicos y mandatarios pueden ir y venir del sector público al privado, y en el mismo rubro, llevándose los datos confidenciales del negocio. En un país de testaferros, ya no necesitan transparentar a sus cónyuges, hijos, cuñados, suegros; eliminaron la prohibición de que el Presidente y el Vicepresidente sean proveedores del Estado y hasta le sacaron atribuciones a la Contraloría.

En el mismo día pero en Diputados, se dio un nuevo estatus a los ladrones del dinero público. Según Yamil Esgaib, no son peligrosos y merecen la oportunidad de que, si son pillados, devuelvan el dinero y se les reduzca la condena a la mitad. El alarmante espíritu de la bazofia de Esgaib será aplicado al Código Penal, será retroactivo a todos los corruptos que ya hayan sido juzgados y condenados, y a los que están siendo procesados. La corrupción es un mal endémico en Paraguay y estos mal llamado representantes del pueblo quieren dejarnos sin armas para pelearla.

Somos muchos quienes vemos serios indicios de un grave retroceso en el combate a la corrupción en el país. Y tenemos además el razonable temor de que esto sea apenas el principio. Ezequiel Santagada recordaba esta semana de qué manera normas sobre transparencia y rendición de cuentas son FUNDAMENTALES en un sistema republicano.

Casos emblemáticos en el Paraguay se han destapado gracias al acceso a la información pública, y, publicidad de declaraciones juradas y públicas: el mismísimo Horacio Cartes que no reportó algunos de sus negocios creados mientras era presidente. Perla Paredes, hija de la inefable Perla de Vázquez, llegó a cobrar cinco salarios. Caso UNA no te calles. Ex contralor Rubén Velázquez y su camarilla. Ex Fiscal General del Estado Javier Diaz Verón. Camarilla de Fuerzas Militares. Casos alevosos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de un tendal de funcionarios públicos y autoridades.

Todo eso pudiera perderse. Hay informaciones de que hasta la Ley de Protección de Datos que están preparando podría tener articulados que pondrían en jaque las pocas herramientas para combatir la corrupción. Puede que los corruptos de Yamil Esgaib no sean peligrosos, pero un pueblo organizado es de temer. Hace 234 años la revolución francesa enseñó que un pueblo humillado en su libertad, igualdad y fraternidad puede unirse y recuperar la dignidad.

