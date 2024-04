Me gustan los estudiantes

Subestimar a los estudiantes de la educación pública y al pueblo en general siempre podría convertirse en una justa y necesaria desobediencia social. La gran mayoría de los jóvenes que están en la UNA, repudian años de corrupción que se viene arrastrando desde hace 70 años con el Coloradismo. Este Gobierno de Santi Peña privilegia la ignorancia y la corrupción de sus políticos del Partido Colorado de manera grosera, un Partido que no representan a nadie solo a ellos mismos.

La Facultad de Arquitectura - FADA, por ejemplo, revivió “El Universitario, periódico serio a veces”, en la que expresaron en uno de los párrafos: “Debemos entender que, esta es la estrategia que vienen manejando hace años en nuestro pueblo paraguayo. Cansarnos hasta mas no poder, hacernos sufrir hambre para ya no tener ganas de hablar, y por sobretodo, quitarnos los libros y hundirnos en la ignorancia. Porque un pueblo dormido y sin opinión propia no se levanta ante un gobierno corrupto”.

Este Gobierno de HC y Peña obliga a los estudiantes luchar contra su ideología autoritaria, racista y discriminatoria. Es evidente que la neutralidad y esa cuestión apolítica no se observó en las manifestaciones. Si no que se vio un proceso de unidad levantado la misma bandera de lucha y militancia estudiantil. Lo interesante de las manifestaciones y marchas de los universitarios es que ya no se sumaron las banderas oportunistas de la ñembo izquierda progresista.

Ahora, sí es una lástima que teniendo está demostración de fuerza de inteligencia, de organización, de unidad, de levantamiento no exista un “Partido de Oposición” que pueda al menos tratar o buscar concentrar la rabia y el malestar en un solo lugar y poder lograr un partido de masa que pueda al menos enfrentar a los Colorados en las urnas.

clopez@abc.com.py