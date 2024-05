El Gobierno y su reculada en las negociaciones de Itaipú: Reflexiones sobre Estrategia y Desafíos

Este silencio y secretismo gubernamental solo alimentan la incertidumbre y las especulaciones entre la ciudadanía, obligándonos a estar constantemente pendientes de cualquier declaración de los voceros oficiales, tanto en nuestro país como en Brasil. Es lamentable que en una supuesta democracia, los ciudadanos tengamos que estar constantemente en alerta y revisando cada comentario o publicación en busca de indicios sobre el rumbo de nuestros recursos y nuestras relaciones diplomáticas.

Posturas contrastantes

De acuerdo con la información recopilada, parece que Brasil se mantiene firme en su postura, una posición que ha sido clara desde el inicio del proceso de diálogo en relación con la tarifa y el Anexo C. Para nuestro país vecino, el Anexo C se aplica de manera clara y directa: el precio de la tarifa debería disminuir, o al menos mantenerse en su nivel actual. Se plantea que, si bien hay otros aspectos que pueden ser objeto de negociación, la tarifa debe reducirse.

Esta posición no responde a una postura caprichosa de Brasil en oposición a la nuestra, en la que se podría esperar una respuesta distinta de un presidente como Lula da Silva. Más bien, refleja un interés concreto en el marco del desarrollo y las urgencias de Brasil.

Por otro lado, en contraste con la postura clara de Brasil, Paraguay parece haber jugado un papel de indecisión en estas negociaciones. En ocasiones, se ha sugerido que la tarifa debe disminuir, mientras que en otros momentos se ha planteado lo contrario, o incluso una posición intermedia.

Esta falta de una postura firme por parte de Paraguay ha contribuido a la incertidumbre y a la falta de avances concretos en las negociaciones, lo que subraya la importancia de que nuestro país defina una estrategia coherente y sólida para proteger nuestros intereses en este proceso crucial.

Importancia del Análisis Previo en las Negociaciones Actuales

Estos escenarios y posibilidades han sido objeto de estudio y discusión durante años. Un recuento rápido nos lleva a recordar las décadas de lucha histórica de referentes en el tema, los espacios generados, como la Comisión Asesora Ad Honórem para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y sus grupos de trabajo, donde este tema ha sido debatido, con los más de 30 fascículos de estudios técnico, jurídico, comercial y económico, todos disponibles en la web de cancillería. Además, análisis detallados y claros se pueden encontrar tanto en publicaciones de medios como en las audiencias públicas llevadas a cabo por el Congreso.

Es evidente que hay un cuerpo sustancial de trabajo previo que debería informar y orientar nuestras acciones en las negociaciones actuales.

Interpretando la Postura de Paraguay: Limitaciones o Estrategias Ocultas

En este contexto, la posición firme de Paraguay en los últimos meses, insistiendo en el aumento de la tarifa a pesar de que objetivamente no era posible, debe ser entendida de manera clara. No se trata simplemente de un problema de relación con Brasil, donde se nos percibe como adversarios. Más bien, esta postura sugiere dos posibles interpretaciones, que incluso podrían ser complementarias entre sí.

La primera es que el gobierno no está a la altura del desafío, que sus capacidades son limitadas y no pueden comprender la complejidad de la situación. La segunda es que está llevando a cabo negociaciones paralelas que no estamos captando, cuyos objetivos y estrategias desconocemos por completo. En ambos casos, el problema sigue siendo interno, ya sea por falta de visión o por falta de transparencia en las acciones gubernamentales.

Reto Actual: Estrategia Nacional

Por otro lado, si el objetivo planteado era conseguir mayores fondos, todo indica que el país vecino no va a retroceder. Lo cual llevaría a una nueva reculada del actual gobierno, que parece incapaz de avanzar en su supuesta agenda, como lo evidenció el caso de la hidrovía, donde una posición intransigente inicialmente planteó el corte de energía a Argentina, pero que hasta ahora no solo no se ha materializado, sino que tampoco ha logrado ningún acuerdo significativo con nuestro vecino.

Brasil siempre ha sido claro en su agenda e intereses. Es hora de que nuestro gobierno adopte una postura inteligente y efectiva en estas negociaciones cruciales para el futuro de nuestro país, ampliando la negociación de la tarifa y considerando el Anexo C como una oportunidad para impulsar a Paraguay desde Itaipú.

Además, es esencial que estas discusiones se lleven a cabo de manera transparente y participativa, involucrando a la sociedad civil y garantizando que las decisiones tomadas reflejen verdaderamente los intereses y necesidades de todos los paraguayos.