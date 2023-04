Video: violento asalto en Villa Elisa

Dos asaltantes irrumpieron armados con arma de fuego en el local de la hamburguesería “Miguelito Burguer”, ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco, casi Santa Teresa de la ciudad de Villa Elisa.

“Entraron con violencia, no hay nada que hacer. Hay que entregar todo. Le pido a las autoridades que vean esta situación porque está sucediendo muy amenudo. A mi me alcanzó dos veces ya, en menos de 8 días me volvieron a asaltar”, dijo el dueño del local, Jorge Feltes.

Los asaltantes ingresaron de manera violenta, redujeron y acostaron en el piso tanto al dueño, como a empleados y clientes del local para llevarse el dinero de la caja.



“Solamente vinieron para la plata, directamente se fueron a la caja. En todo momento eran violentos, hasta le golpearon a mi empleado. Llevaron lo que había en la caja pero no realizaron disparos”, contó Feltes.

Tras robar el dinero de la caja, cuyo monto ronda los G. 3.500.000, también se llevaron celulares y la llave del vehículo de clientes, según la denuncia.