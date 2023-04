Video: familia denuncia agresión por parte de la Policía Nacional y agente niega el hecho

Jazmín Salazar contó y compartió los videos en donde un agente de policía supuestamente la agrede a ella y a su hermano cuando volvían de entregar un pedido de la heladería junto a su padre.

“Al darnos la vuelta y entregar el pedido, ya que estábamos cerca de la ruta, decidimos pasar otra vez para acortar el camino y pasar por ahí, donde nos volvimos a cruzar con la patrullera y mi papá pregunta si es que ya podíamos pasar. Ahí se baja el policía, ve que yo estoy grabando y se baja super nervioso. Me empieza a golpear a mi y a mi hermano”, contó en comunicación con ABC Cardinal.

Relató como posterior al hecho, empezaron a perseguir a la patrullera hasta llegar a una calle sin salida, a fin de identificar y denunciar al supuesto agresor.



Lea más: Video: batalla campal en Fernando de la Mora dejó herida a una agente policial

“Se baja uno de los policías para arreglar las cosas. Nos dice que su compañero estaba muy nervioso. El que fue agresivo estaba hablando por celular, diciendo que era difamación y calumnia y que no había pruebas de que le agredió a mi hermano. Decidimos retirarnos del lugar porque mis padres trabajan desde las 3 de la mañana, como para ir perder una noche entera en la comisaría y después desaparezcan los videos”, agregó.

Lucas Riquelme, niño que fue baleado por la policía, es amigo de la familia

Jazmín contó que Lucas Riquelme, niño que fue baleado por policías tras una persecución, es amigo de la familia, ya que frecuentan la misma iglesia, motivo por el que el hermano de Jazmín tenía miedo, según expresó.

Contó que el caso de agresión fue traumático para su hermano, siendo que en todo momento se refería al caso de Lucas Riquelme, pensando que también los policías podían dispararles en cualquier momento.

En la comisaría se les conoce como que son coimeros, según denunció Jazmín. “Te quieren quitar plata y nosotros no estamos para regalar plata así por esta clase de policías. Por eso no hicimos nada”, refirió.

Lea más: Agresión en la Agrupación Especializada: tras viralización de video toman medidas

Aseguró además que hasta el momento nadie se contactó con ella o su familia sobre el caso.

Agente de policía niega agresión

El oficial Jorge Fernández, denunciado por la familia de Jazmín Salazar por una supuesta agresión, negó absolutamente todo el hecho e incluso dijo que fueron los miembros de la familia quienes le arrojaron algo.

“Lo que está diciendo en redes sociales esa familia es totalmente mentira. Una difamación hacia mi persona. Tengo 19 años de antigüedad, ni a mis hijos me dirijo con palabras fuertes, ni le levanto la mano, ni les muestro cinto. A un petalo de una rosa no hay que tocarle, ya sea una dama, mucho menos a una criatura de 9 años”, aseguró en comunicación con la redacción.



Lea más: Itauguá: golpeó a su novia y a policías, pero fue liberado rápidamente por fiscala

Afirmó que fueron los padres y la hermana (Jazmín) quienes asustaron al niño. “Yo ni metí mi mano a su vehículo, dentro de su camioneta. Con algo ellos me tiraron pero no sé que fue. Fui al lugar donde ocurrió el incidente, pero no encontré más nada”, aseveró.

Reiteró que en ningún momento tocó al niño y que espera un diagnóstico médico de un doctor para someterse a cualquier proceso que amerite.