Figuras políticas, ¿parte de esquema criminal en A Ultranza? Abogado de Tío Rico salpica al Ejecutivo y Congreso

Mientras Miguel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, está recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) hasta que la justicia le encuentre una penitenciaría donde cumplir su prisión preventiva, políticos están siendo vinculados al operativo antinarco “A Ultranza Py”, entre ellos el diputado cartista Erico Galeano, quien fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la causa.

El abogado Miguel Mendieta, defensor de “Tío Rico”, refirió esta mañana que -con base en lo que pudo conversar con su cliente- hay figuras políticas que están vinculadas al caso, pero que ni siquiera están siendo investigadas.

Algunos forman aún parte del Gobierno y el Congreso, mientras que otros ya no, según precisó. “Creo que hoy por hoy ya no (tienen cargos), uno o dos sí están, otros no. Hay gente muy inocente, esa gente de Curuguaty que hizo negocios y hoy está presa. Pero sí hay gente que está vinculada al Gobierno que no está ni siquiera aún investigada. Cuando me refiero al Gobierno me refiero al Poder Ejecutivo, pero también gente del Senado y de Diputados”, indicó.

Lea más: Erico Galeano finalmente pedirá su desafuero y bancada cartista apoyará la solicitud

Agregó que estos políticos son parte de distintos sectores, dando a entender que hay vinculados al oficialismo como al equipo que responde el diputado imputado en A Ultranza, Erico Galeano.

Abogado de Tío Rico: “La piola se suelta en la parte más fina”, dijo

Mendieta, en ese contexto, manifestó que cuando “actores poderosos políticos tienen intereses, la piola se suelta en la parte más fina”.

“Mi cliente está en la Senad, donde él dijo que le iba a denunciar a las personas, y hay gente que ni siquiera está investigada”, expresó.

Tío Rico no es amigo de Erico Galeano, aseguran

De la imputación de Erico Galeano se desprende que Tío Rico utilizaba la avioneta que pertenecía en ese entonces al diputado cartista.

El abogado fue consultado si su cliente tenía vínculos con el político capiateño. Respondió: “Él me dijo que ese señor no es su amigo, que no tiene relaciones, que no viene de su lado. Eso fue lo que me dijo”, mencionó.

Lea más: Erico Galeano habla de “persecución inmisericorde” y se aferra a sus fueros: “Yo soy inimputable”

A Ultranza: usura antes que tráfico de drogas

En otro momento, dijo que “hoy saltó que hay un pagaré que otro actor político le debe a él” y agregó que esto confirma su tesis que el esquema desbaratado en A Ultranza tiene mayor incidencia en la usura que en el tráfico de drogas.

Incluso, mencionó que el lavado de dinero que ejecutaba el esquema no solamente responde al tráfico de drogas, sino a otros delitos, entre ellos dijo -por ejemplo- el contrabando.

Lea más: Ministerio de Justicia analiza adónde irá preso “Tío Rico”

“Más que tráfico de drogas, es usura, es una usura gigantesca”, declaró.

No hablará en condiciones de “amenaza”

Por otra parte, cuestionó que su cliente está aún en sede de la Senad, pues remarcó que hay indicios de amenaza de muerte en contra de Tío Rico para que este no delate a ningún involucrado.

Agregó que aunque Insfrán Galeano tenga la intención de colaborar en la investigación, en estas condiciones no quiere brindar declaraciones. “Nosotros habíamos solicitado a la jueza que se vaya a un lugar en donde puedan resguardarlo, ante la amenaza de estos agentes de la Senad. Llamativamente y sorpresivamente, la jueza le envía a la Senad”, cuestionó.

Lea más: Tío Rico tiene “mucha información” y colaboraría con investigación, según abogado

Incluso, comentó que dos extraños se presentaron para hablar con su cliente, pero este los rechazó. No obstante, refirió que considera que existe un cierto nivel de seguridad en la dependencia donde está actualmente recluido.

Mendienta, en ese sentido, refirió que considera que su cliente debería estar recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.