Itauguá: buscan a niña de dos años con paradero desconocido

El MINNA compartió unas fotografías de Aurora Escalona, una niña de dos años oriunda de Itauguá que se encuentra con paradero desconocido. Ante el hecho, la Fiscalía y el Ministerio de la Niñez solicitan la colaboración de la ciudadanía para encontrar a la pequeña.

Al respecto, la fiscala Yennifer Marchuk, quien impartió la orden de búsqueda y localización de la menor, precisó que la madre de Aurora, Amanda Isabel Escalona Arrieta (venezolana), había entregado a su hija por unos días a su padre, Cristhian David Vega Beltrán (colombiano), el 15 de mayo pasado, por un acuerdo entre ambos y porque la mujer debía trabajar.

Sin embargo, pasaron los días y Escalona Arrieta no tenía mayor información sobre su hija, hasta que una vez la vio en una plaza en compañía de su padre en inmediaciones de Ypacaraí, por lo que no le llamó mucho la atención, hasta que el 29 de junio pasado, aún sin tener mayor información sobre la pequeña, la extranjera realizó una denuncia ante la Policía Nacional sobre el hecho.

Continuando con sus explicaciones, la agente del Ministerio Público detalló que la mujer alega no poseer un teléfono y, por ende, no tiene mucho contacto con el padre de la menor, hecho que a la vez también complica las comunicaciones con ella.

Niña desaparecida no cuenta con certificado de nacimiento

Asimismo, la fiscala precisó que el caso de la menor es “delicado”, atendiendo a que no cuenta con certificado de nacimiento y no se encuentra registrada en el sistema de Identificaciones, por lo que tampoco pueden saber aún si la niña nació en territorio paraguayo o no.

Por otra parte, además de la Fiscalía y el MINNA, también se dio aviso del hecho al Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional para que pueda tomar intervención en el caso, según precisó Marchuk.

En caso de tener alguna información sobre Aurora Escalona, uno puede comunicarse al 911 o al número de fonoayuda 147 del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.