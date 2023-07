Recusan a fiscala Dora Nohl por supuesto mal desempeño en un caso de abuso

El abogado Wilson Benítez, representante legal de la madre de la niña de 3 años, recusó a la agente fiscal de la Unidad Penal N° 9 de San Lorenzo, Dora Elisa Nohl Recalde, por supuesto mal desempeño y la presentó ante la Fiscalía Adjunta de esta misma ciudad. El caso quedó de forma provisoria a cargo del fiscal Julio Ortiz.

Las identidades de la pequeña, así como la de sus progenitores, no serán difundidas en atención a lo establecido en el artículo 29° de la Ley N° 1.680/2001 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, modificado por la Ley N° 6.083/2018, para proteger el principio de interés superior del niño.

De acuerdo con la denuncia hecha por la propia madre de la víctima, en este diario, y según consta en el documento, la representante del Ministerio Público mostró la carpeta fiscal a la hermana del padre de la niña y denunciado como supuesto autor del abuso sexual, sin que la misma haya exhibido poder alguno para intervenir.

Además, según denunció ante ABC, la fiscala Dora Nohl habría señalado a la madre que primeramente debía evaluar psicológicamente a la menor de edad para corroborar si la misma podía ser sometida a cámara Gesell o no, lo que el abogado Benítez consideró un filtro.

“Son estos hechos, descritos y materializados por la agente fiscal que lleva esta investigación, los que generan a mi parte promover la recusación contra la misma, debido a que, como se podrá corroborar de los antecedentes, hay suficientes motivos para sospechar, en grado de certeza, la existencia de una parcialidad manifiesta hacia la hermana del presunto abusador de mi hija al haber mostrado la investigación fiscal sin los documentos que acreditan como defensa técnica”, expuso el abogado Benítez en la recusación presentada.

Niña alertó sobre dolor en sus partes a su mamá

La mamá de la niña relató a ABC que, a las 12:30 del lunes 26 de junio, “retiré a mi hija sin previo aviso de la casa del padre, de San Lorenzo. Una vez en mi casa, mi hija me pide ir al baño; al intentar limpiarla, mi hija me dice que no quería que se le limpie porque le dolía”.

Prosiguió diciendo: “Solicité la ayuda de mi madre y procuramos limpiarla, pero mi hija no paró de llorar; luego la acosté en la cama y vi que estaban muy rojas las partes. Luego, mi hija se quedó dormida. Al despertar le pregunté quién la lastimó, que me diga si fueron sus abuelos, a lo que me respondió que no y al preguntar si fue su padre respondió que sí”.

La mujer expuso que a las 20:00 la llevó al Instituto Privado del Niño, en Urgencias, donde la pediatra de guardia, tras conocer el motivo, accedió a la inspección con guantes y encontró flujo. La médica dijo que eso no era normal y recomendó que la niña sea evaluada en un ente de salud pública para que activen los protocolos jurídicos correspondientes e intervenga la Fiscalía.

La madre siguió la recomendación y llevó a la menor de edad al Hospital de Trauma, cuyos médicos dieron intervención del Ministerio Público ante los signos de dolor de la pequeña.

Primera intervención de la Fiscalía

La mamá contó que el médico forense Jorge Maldonado “le dijo a mi hija que le va a sacar el pantalón y la acostó en la cama, le indicó cómo debe ponerse en la cama y mi hija dijo que así a su papá no le gusta, el médico le preguntó cómo le gusta a papá y mi hija respondió gráficamente”.

También estuvo la asistente fiscal Lilian Rocío Ruiz, que al principio no se identificó, según denunció la mujer, quien quedó fuera del consultorio.

Tras el examen, “el médico me dijo que no hubo abuso porque no existió penetración, a lo que le dije que sí hubo abuso por todo lo que la criatura expresó y en todo momento minimizó el hecho”, refirió la mamá. Tanto la asistente como el médico recomendaron que haga la denuncia por falta del deber de cuidado, ante falta de higiene, porque no hubo penetración.

Calvario para presentar denuncia

Luego de este episodio, la niña fue llevada nuevamente por su madre ante un médico pediatra, en esta ocasión del Migone, quien le pidió análisis ante los dolores que sentía la pequeña en sus partes. Las pruebas descartaron una infección.

El miércoles, según sigue relatando la mamá, fue hasta la Unidad Penal donde se encontraba la asistente fiscal Lilian Rocío Ruiz para pedir copia del informe de la evaluación, pero esta se lo negó. Sin embargo, luego le entregó un papel con sus datos señalándole que cuando haga la denuncia formal, la unidad responsable solicitará esos documentos.

El jueves, la mamá retiró los resultados de laboratorio de su hija y consultó a la pediatra, quien descartó con estos una infección urinaria y le recomendó entonces hacer una denuncia urgente ante la comisaría de su zona. Así, la mujer fue a la comisaría 15ª Central de Barcequillo, donde -según expresó- no le quisieron tomar la denuncia.

Caso fue asignado a fiscala ahora recusada

El viernes, la madre fue hasta la Fiscalía de San Lorenzo, donde “para mi sorpresa, me encontré con la hermana del papá de mi hija y presunto agresor, que es abogada. Esta se acercó a mí y me dijo que quería hablar conmigo de forma a persuadirme a que no haga la denuncia contra su hermano”, según expresó.

Ya en mesa de entrada, las funcionarias “me comunicaron que la abogada se presentó como mi abogada, a lo que les manifesté que ella no es mi abogada y que es la hermana del padre de mi hija, a quien iba a denunciar por abuso sexual”, señaló posteriormente.

Finalmente, la mujer pudo hacer su denuncia y el caso quedó a cargo de la fiscala Dora Nohl, junto a quien la mamá fue el lunes 3 de julio y de nuevo se llevó una sorpresa porque vio a la abogada y hermana del denunciado saliendo de la Fiscalía.

La madre fue anunciada ante la fiscala por los funcionarios; después “le pregunté si ella le había mostrado la carpeta fiscal a la abogada y me manifestó que sí porque había consultado por la denuncia contra su hermano, a lo que dije que no era posible que ella esté haciendo eso debido a que no tiene poder otorgado para actuar como defensa técnica”.