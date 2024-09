Sabía de su culpabilidad pero liberó a violador

La fiscal Dora Nohl fue la responsable de investigar el caso de coacción sexual a una menor de nueve años ocurrido en el 2014, cuyo responsable fue Eduardo Velázquez, ahora principal sospechoso del abuso sexual a otra menor de seis en San Lorenzo, ocurrido el pasado viernes.

En dicho antecedente, el supuesto violador fue puesto en libertad seis meses después de cometido el hecho, debido a un sobreseimiento provisional solicitado por la misma agente del Ministerio Público, debido a la inexistencia del examen victimológico, según la misma explicó.

En diálogo con ABC Cardinal, la agente del Ministerio Público reconoció que no se extremaron los recursos para conseguir esta declaración, que según justificó “es una diligencia primordial (…), un elemento muy importante sin el cual no es conveniente elevar (la causa) a juicio oral”. Dijo que pudo haberse obligado a los padres, orden mediante, a llevar a su hija a dar su testimonio. Sin embargo, esto no se hizo.

Reveló que el examen físico-ginecológico practicado a la menor en aquella oportunidad “refiere que tenía escoriaciones, que fue manoseo, por lo que fue imputado por coacción”. En este sentido, expresó que “no hay duda de que haya sido él”, aunque volvió a excusarse diciendo que el test victimológico era de vital importancia para que la acusación prosperara.