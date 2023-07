Pavo Real Py: escribana cuestiona aparatosidad de operativo antidrogas

La escribana Gladys Esquivel de Coco se comunicó con ABC y manifestó su extrañeza por la aparatosidad de la constitución judicial realizada esta mañana en su escribanía ubicada en la zona céntrica de nuestra capital, por parte de agentes del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el marco del operativo Pavo Real Py, que investiga un supuesto esquema de lavado de dinero por personas que integrarían el clan dirigido por el narco Jarvis Chimenes Pavão.

La notaria en ningún momento fue detenida y no está vinculada al proceso, tal como se difundió erróneamente al inicio del procedimiento. Gladys Esquivel precisó que no se trató de un allanamiento, sino de una constitución fiscal que estuvo encabezada por la fiscala Fabiola Molas, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Gladys Esquivel expuso que durante la constitución, los intervinientes solicitaron documentos e información correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, en los cuales se adquirieron bienes inmuebles por parte de personas que se presume estarían vinculadas al capo narco Jarvis Chimenes Pavão.

“Ellos vinieron a pedir información y de hecho que ya le entregamos. Nosotros remitimos la información sobre las personas vinculadas a ese señor (por Jarvis Pavão)”, expresó la Escribana.

Pavo Real Py: escribana pidió explicaciones a fiscala sobre operativo

“Me cae la FOPE con su camioneta y me invaden toda mi oficina. Me interrumpieron mi trabajo por dos horas y le reclamé eso a la fiscala, que no era correcto su procedimiento”, expresó la escribana, al cuestionar el accionar de la Fiscalía y de la Senad.

Asimismo, lamentó la aparatosidad del allanamiento, pues la labor del escribano se basa en la confianza de la ciudadanía y este tipo de acciones por parte de los investigadores hacen poco favor a la credibilidad de los depositarios de la justicia. En ese sentido, Gladys Esquivel destacó que a su criterio, el procedimiento realizado en esta condiciones fue absolutamente innecesario, pues si la fiscala le hubiera solicitado dichos informes, los proveería sin inconveniente alguno, pues todo se encuentra registrado.

Posteriormente, Esquivel de Coco señaló que la fiscala Molas pidió más información pero sin dar una fecha cierta a lo que la escribana le solicitó establecer una fecha, ya que sin problema le iba a estar proveyendo de los datos que precise.