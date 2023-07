Pavo Real Py: Jarvis Pavão y su clan pagaban hasta US$ 50.000 a entes para resguardar estancias

Este lunes 10 de julio se puso en marcha el operativo “Pavo Real Py”, cuyo objetivo es la captura de al menos 40 personas, entre ellas cuatro profesionales del derecho de los cuales dos ya están detenidos. Todas estas serían parte del clan liderado por el narco condenado en Brasil Jarvis Chimenes Pavão.

La operación está encabezada por el fiscal Osmar Segovia y acompañada por los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico. Los allanamientos se llevan a cabo en Capital y los departamentos de Central, Amambay y Concepción.

Los procedimientos se realizan en el marco de una investigación relacionada al lavado de dinero por parte de integrantes del clan Pavão a través de la compra de bienes muebles e inmuebles en nuestro país, además del pago a personas de entidades públicas para el resguardo de las estancias del capo.

Esto deriva de un operativo hecho en el Brasil, en mayo de 2020, cuando se allanaron las celdas de Jarvis Chimens Pavão y su hijo, Luan Azevedo Pavão, y de la de este último se incautaron manuscritos, teléfonos celulares y computadoras, de los cuales se extrajeron datos bastante relevantes e incluso una lista con pagos a entidades estatales de Paraguay. El caso de allá se denominó “Pavo Real” y el de Paraguay, es una continuación.

Clan Pavão pagaba sumas en dólares a entes del Estado

Investigadores del Brasil remitieron los datos a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en 2021 y esta envió de forma oficiosa al Ministerio Público el pasado 1 de junio, solicitando la apertura de una investigación por lavado de dinero.

En medio de las documentaciones llegó también una lista a la Fiscalía, la cual había sido incautada de la celda de Luan Pavão, en la cual figuran pagos de US$ 20.000, US$ 25.000 y US$ 50.000, señalados en una “planilla de documentos que tengo en mi poder y falta cloquear y pedidos de certificados Registro, Abogacía, Hacienda, Municipalidad”.

ABC Color accedió a la lista y en un primer cuadro se detalla: “Caja chica, que siempre tengo para los gastos varios, pago a la gente de Registro Público, pedidos de certificados para bloqueos, pedidos de informes, hacienda entre otros gastos”, por la suma de US$ 20.000.

En otro cuadro se señala el “pago anual a la gente de Abogacía, Seprelad, Tributación, por proteger Villa Loma, Grupo Oriental, La Terraza Hotel, Grupo Mediterráneo entre otros. Ojo esto muy importante y hay que cumplir con ellos fecha de pago es 20 de noviembre de cada año”, con el pago de US$ 25.000.

Todas esas propiedades pertenecen a Jarvis Chimenes Pavão y su grupo familiar.

Y en el último figura el pago por “honorarios profesionales, gastos varios, Lans, inmuebles, gastos administrativos entre otros”, por valor de US$ 50.000.

Pavo Real Py arroja sus primeros detenidos

Los allanamientos simultáneos realizados arrojaron como resultado la detención, en Asunción, del abogado Adrián Brizuela, al supuesto estafador Carlos Andrés Oleñik Memmel, considerado hombre de confianza de Ramón González Daher. Este fue detenido en marzo de este año y en mayo, recibió su sobreseimiento provisional de mano del juez José Agustín Delmás, a pedido del fiscal adjunto Édgar Moreno.

También fueron detenidos la contadora pública Gabriela Esther González Jacquet y la abogada Lilian Haydee Ayala de Silva, quien ejerce la representación legal de una de las empresas vinculadas al clan familiar Pavão, ambas en la ciudad de Asunción.

En tanto que en Pedro Juan Caballero, fueron detenidos el abogado Daniel Montenegro Menezes, esposo de la agente fiscal de esta ciudad Katia Uemura. El mismo incluso se enfrentó a tiros con los agentes de la Senad, cuando estos irrumpieron en su vivienda cumpliendo una orden de allanamiento.

Igualmente fueron detenidos la representante legal de una de las firmas indagads María Cristina González Ibarra, la sindica de la firma de Pavão Nancy del Carmen Alfonso, Raquel Amaro González sindica de una de las firmas investigadas, el contador Jorge Fernando Mora Galeano y Renan Gilberto Mora Benítez, representante legal de una de las empresas relacionadas al clan del narcotraficante Jarvis Pavão.

En esta zona del país, también fue detenido Alfredo Duarte y la escribana Gladys Esquivel de Coco. En zonas de los departamentos de Central y Concepción, también se llevan a cabo procedimientos y constituciones.

Jarvis Chimenes Pavão y su historial en Paraguay

De acuerdo con los antecedentes, Jarvis Chimenes Pavão fue procesado y detenido en nuestro país desde el 27 de diciembre de 2009 y luego fue condenado por lavado de dinero, asociación criminal y otros, mediante la Sentencia Definitiva N° 122 del 2 de mayo de 2014.

Debido a varias incautaciones de cargamentos de cocaína que estaban vinculadas a Pavão, llevadas a cabo por la Policía Federal Brasilera en los operativos denominados “Matriz”, “Sucuarana”, “Panóptico” y “Coroa”, se corroboró la participación de Jarvis Pavão como líder de una red dedicada a la compra y comercialización de drogas.

En tanto que en el territorio paraguayo, se hicieron operativos como parte de la investigación sobre Jarvis Chimenes Pavão, los cuales fueron denominados “Terranova” en el 2007, “Capricornio” en el 2009, “Centauro” en el 2010, “Halcón IV” a través del cual se incautaron 178 kilos de cocaína y otros 308 kilos de marihuana en la estancia del grupo criminal, así como los casos “Zootopia” y “Pulp Fiction” del 2017.

El 28 de diciembre de 2017, Brasil solicitó la extradición del capo narco y por ende, fue entregado a las autoridades de ese país, donde actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Federal de la Ciudad Puerto Viejo, desde donde Pavão presumiblemente siguió operando para lavar el dinero obtenido a través dle narcotráfico, con compra de firmas, bienes y operaciones financieras.

Sin embargo, Jarvis Chimenes continuaría siendo líder de una estructura criminal dedicada al lavado de activos, la cual se encargaría principalmente de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la constitución y administración de empresas con la finalidad de mezclar las ganancias ilícitas fruto del narcotráfico, con las lícitas en nuestro país, a través de distintas personas físicas y jurídicas.