Esposo de jueza solicitó G. 30 millones a una víctima de violencia que estaba siendo amenazada, relata fiscal

Farid Gustavo González Ledesma, esposo de la jueza Norma Salomón, fue detenido el viernes tras una entrega vigilada por la Fiscalía y la Policía Nacional de un dinero fruto de una extorsión. El fiscal que encabezó el operativo, Joel Cazal, señaló que la víctima es una joven que se encontraba desesperada para conseguir la prisión de su expareja por violencia familiar y su abogado le recomendó contactar con González.

“La víctima refirió que se le estaba solicitando una suma de dinero a cambio de una resolución. La denuncia se hizo hace 30 días (...) Se pactó una entrega vigilada, bajo orden y autorización judicial, la persona se presentó y retiró la suma de dinero”, detalló.

El abogado fue detenido luego de bajar del vehículo de la víctima y tenía en la mano el dinero que fue previamente registrado. Se incautó su teléfono, que fue depositado por el fiscal Cazal a disposición del Juzgado de Garantías. El agente resaltó que solicitó que solo pueda ser peritado bajo orden judicial, para garantizar la correcta extracción de datos.

“Primero le pide 20, después le pide 30 para favorecerle a ella con la medida cautelar de prisión que se le podía otorgar a su marido, que su señora sería la que sacaría la resolución. Posterior a eso siguieron las tratativas, después se procedió a la entrega vigilada”, detalló.

El fiscal detalló que finalmente la víctima reunió la suma de G. 28.800.000 y luego del operativo el dinero le fue devuelto. No obstante, cabe mencionar que en el acta de imputación figura un monto de G. 13.800.000.

Víctima de extorsión “está desesperada, asustada”

“La víctima se presentó hace un mes al Departamento Antisecuestros, mencionó que ya no aguantaba mas, es víctima de violencia familiar, tiene una causa en el juzgado y el exmarido siempre seguía teniendo arresto domiciliario, no le cambiaban la medida por más que se demostró que le seguía hostigando”, relató.

En ese sentido, destacó que aún no accedieron a la carpeta fiscal debido a que no querían levantar sospechas antes del operativo, pero que la joven víctima se mostraba muy asustada. “Ella teme por su vida, él le amenaza, le muestra armas, en constante zozobra vive, según su relato (...) Ya no vio otra solución más que pagar para protegerse a sí misma porque ya estaba desesperada; cuando le ves te das cuenta de que está totalmente asustada”, reveló.

Corresponde la imputación por tráfico de influencias, según fiscal

Cazal confirmó que tuvo que apartarse de la causa debido a que lo trasladaron a Concepción para cumplir nuevas funciones. Sin embargo, ya le informaron que el abogado, esposo de la fiscala de Capiatá, fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

La jueza penal de garantías de guardia Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia decretó el arresto domiciliario del abogado González Ledesma, quien inicialmente fue imputado por extorsión y tráfico de influencias por el fiscal Joel Cazal. Sin embargo, la mencionada magistrada calificó provisoriamente la conducta solamente por el hecho punible de extorsión (Art. 185 del Código Penal, en calidad de autor) y no consideró el tráfico de influencias porque el imputado no es funcionario público.

Al respecto, Cazal señaló que en su pedido de imputación hizo constar el relato de todo el suceso y está bien especificado por qué corresponde el tráfico de influencias. “En ninguna parte del artículo del Código Penal dice que debe ser funcionario público el que promete si ‘el que tiene influencias en un funcionario público’. Existen precedentes ya sobre esto”, enfatizó para ABC Cardinal.