Video: mujer clama acción de la justicia ante supuesto hecho de violencia doméstica

Karinna Helena Pereira Flecha se casó con Mario Eugenio Schussmuller Nery y hace dos años comenzaron los supuestos hechos de violencia, según explicó la mujer a ABC Color. Indicó que en setiembre del 2022 ya lo denunció y que la fiscala del caso, en ese momento, fue Susana González.

De acuerdo con Pereira, el segundo momento de violencia fue en noviembre de ese mismo año y el más reciente ocurrió el 10 de agosto pasado. Según su relato, en esa ocasión hubo una discusión previa en la casa porque ella usó la tarjeta de Schussmuller para comprar regalos a sus nietos e hijos.

Según su relato ella estaba grabando la discusión y que supuestamente él le dijo que le iba a sacar el teléfono celular. “Me agredió, me agarró del cuello, después me tiró contra la puerta”, señaló. Aseguró que incluso le pegó en el pecho y la lanzó contra el suelo.

Todo quedó grabado por una cámara de circuito cerrado.

Sobre el aparato móvil, Pereira manifestó que Mario, lo arrojó a la piscina. Luego de ese episodio, un Juzgado de Paz dictaminó la exclusión del hogar para el esposo.

Entre otras medidas que pesan sobre el denunciado está la prohibición de acercamiento a Pereira, así como la prohibición de portar armas. El juez que ordenó estas medidas es Alejandro Peña, según un documento presentado.

Pedido de auxilio para que la justicia la ayude

Ante lo que la mujer considera una inacción de la justicia y por temor, la presunta víctima insta al Ministerio Público a que active mecanismos de protección porque el hombre supuestamente le envía dinero, y mensajes a través de las amigas de ella. Ella asegura que no aceptó el dinero que le fue enviado.

“La Fiscalía no está haciendo nada al respecto, por eso que esta es mi voz de auxilio. Yo estoy muy atemorizada y por eso quiero que el Ministerio Público intervenga, que me auxilie”, sostuvo.

“Creo que ninguna mujer más debería pasar por esto”, resaltó.

Una resonancia magnética indica que sufrió una lesión del ligamento cruzado en su rodilla derecha supuestamente causada por su marido.

La versión del denunciado

Intentamos obtener la versión de Schussmuller, quien respondió que conversáramos con su abogado Alvaro Arias.

Arias señaló a ABC que su cliente admite una discusión por inconvenientes económicos, pero niega la agresión física. Alega que sí hubo empujones, pero de “ambas partes”.

Queda pendiente que Mario de su versión ante un juzgado de Paz y ante la fiscala Zully Figueredo.