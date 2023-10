Abogado de la familia Pecci aseguró que declaraciones de testigo no tienen contenido político

El abogado de la familia de Marcelo Pecci, Francisco Bernate habló acerca de las declaraciones de Francisco Luis Correa Galeano -testigo clave en el marco de la investigación del asesinato del fiscal paraguayo- quien este viernes mencionó a Horacio Cartes cuando el fiscal le preguntó quién ordenó el atentado.

Bernate calificó el trabajo del fiscal colombiano Mario Burgos como intachable. “Colombia creo que ha hecho una magnífica labor, en lo que tiene que ver con la investigación de este hecho”, señaló.

Declaraciones no tienen contenido político

El letrado aseguró que lo dicho por Correa Galeano no tiene contendido político y que no la Fiscalía colombiana no busca ensuciar a nadie en el proceso.

“Creo que Colombia no tiene ningún interés y mucho menos la Fiscalía colombiana en ensuciar a nadie, esto no tiene contenido político”, afirmó Bernate.

“Lo que dijo el testigo abre una línea de investigación que deberá ser determinada por las autoridades colombianas y paraguayas en conjunto, insisto en que los principales interesados en que todo se aclare son las personas señaladas”, manifestó el abogado.

Existe confianza absoluta en el trabajo de las autoridades

El abogado expresó que confían en el trabajo que han llevado adelante las autoridades colombianas y que lo importante es llegar a la verdad.

“Para la familia también fue una jornada frenética, muy difícil, lo más importante es que haya claridad, que se llegue a la verdad, confianza absoluta en el trabajo de las autoridades colombianas y por supuesto en las autoridades paraguayas”, puntualizó.

“Con esto Colombia ya completa una trayectoria muy importante en este proceso y por supuesto ya solo falta el espacio más importante que es llegar al final”, reflexionó Bernate.