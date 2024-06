Impresionante video de fatal accidente en Limpio

Rodrigo de Jesús Collante Rolón (24) resultó víctima fatal de un impresionante accidente de tránsito que quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la vivienda contra la que impactó el vehículo.

Según relató el dueño de la casa contra la que chocó la camioneta, Fabián Torres, la víctima fatal iba en el asiento que está detrás del conductor y que, por la magnitud del hecho, es increíble que los demás acompañantes hayan sobrevivido.

“Sobrevivieron otra vez, increíble, las dos chicas, porque salieron despedidas del vehículo. La velocidad a la que venía, según algunos otros testigos, venía como a 100/120 km/h. Cinco personas: dos chicas y tres muchachos. Uno que se salvó de milagro, porque, según lo que me comentó, él venía con el cinturón puesto porque ya se dio cuenta cómo venía. Supuestamente, él no tenía que venir acá, tenía que bajar 5 kilómetros más que es su casa, y dijo que empezó a poner la música fuerte y que se había traspuesto, supuestamente”, contó en conversación con un equipo de ABC TV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El accidente ocurrió en la calle San José casi María Auxiliadora del barrio San Luis de Piquete Cue de Limpio.

Lea más: Fatal accidente de tránsito en la ruta Luque-San Bernardino

Fatal accidente en Limpio: conductor huyó

Según relató el dueño de la casa afectada por el fatal accidente en Limpio, el conductor del vehículo intentó huir, por lo que lo siguió hasta el Centro de Salud de Piquete Cue, lugar donde lo encaró, ante lo cual supuestamente negó el accidente.

“Prácticamente, huyó, dejó ahí como si no fuese nada. Empieza a pegar su camioneta y después, cuando a mí me avisan, yo salgo y reconozco el vehículo. Me dicen: ‘Este es de fulano, este es Kurepa’, así se le conoce al muchacho, él trabaja acá cerca de mi casa. Yo vengo corriendo, agarro mi auto y le sigo y le encuentro acá a dos kilómetros, en el Centro de Salud de Piquete. Le comento: ‘Mira lo que hiciste, le mataste a tu rapicha’, le dije y me dijo: ‘No, kape, yo no hice nada’. El tipo estaba borracho, le estaba llamando a alguien para que le venga a rescatar, cálculo, porque el tema es que estaba tomado”, contó.

Agregó que cuando encontró a una agente de policía intentaron agarrar al conductor del vehículo, pero que este ya había desaparecido del centro de salud.

Según uno de los pasajeros que sobrevivió al accidente le comentó al dueño de la casa afectada, estaban tomando en un cumpleaños en la zona de Salado, de donde salieron para ir hacia la zona donde ocurrió el accidente.

Lea más: Pedrozo: accidente de tránsito se cobra la vida de un joven

Sin baches en la zona, según vecino

Fabián aseguró que llamó al conductor al conseguir su contacto telefónico y este respondió que ya se presentaría con su abogado. “Yo le dije: no hay abogado que te salve de lo que hiciste”, relató y agregó que uno de los que iban en la camioneta sería testigo clave del accidente.

“A lo mejor si no fuese por la columna, o las otras dos columnas que están acá del techo, yo digo que entraba. Yo tengo mi taller acá al lado, iba a ser un perjuicio grande por todas las motos, todas las maquinarias que tengo ahí, iba a ser un gasto inmenso y ahora para recuperar eso, todo un proceso otra vez”, lamentó.

Aseguró que en la zona no hay baches, por lo que descarta que el accidente se haya producido debido a uno. Agregó que en la zona del centro de salud el camino está totalmente limpio, no hay ningún bache, ni reductores de velocidad, como para decir que agarró una lomada.