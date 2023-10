Trabajadores de delivery llegan hasta ABC Color, hartos de la inseguridad

Decenas de trabajadores llegaron hasta la redacción de ABC Color ante el hartazgo de la inseguridad. Señalan que todos los días tienen reportes de trabajadores que son asaltados, violentados y hasta son clavados por los malvivientes, según denuncian. En ese sentido, se sienten desprotegidos por el Estado ante la falta de políticas públicas.

Lea más: Tras asalto a delivery, policías realizan operativos en la Chacarita

Francisco Acosta Cardozo, representante de los trabajadores, pidió que las autoridades garanticen la seguridad para que puedan trabajar sin miedo. Clamó por un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior.

Detalló que, al recibir un pedido, no saben cómo van a terminar. Los deliverys son despojados de sus motocicletas, celulares y dinero en efectivo, herramientas de trabajo que requieren inversión y son difíciles de recuperar.

Acosta aclaró que ellos trabajan bajo su propio riesgo, por lo que los robos generan grandes pérdidas para el trabajador y su familia.

Lea más: Trabajadores de delivery buscan reunirse con Enrique Riera ante constantes robos

Subrayó que las mujeres son las principales víctimas de la delincuencia, que ya no tiene hora. “Ya no sabemos más qué hacer. Si no trabajamos, no ganamos plata”, expresó con impotencia.

Deliverys reciben “pedidos fantasmas” para ser asaltados

Asimismo, tienen señalizadas “zonas rojas”, como Perú y Artigas, Ita Pyta Punta o zona Tacumbú. Aparentemente los delincuentes utilizan la aplicación de entrega de comida y los trabajadores reciben pedidos en esas zonas y, al llegar, ya son esperados por los asaltantes.

“Nosotros sin saber nos vamos y ahí nos encontramos con los asaltantes. Exigimos la presencia de las autoridades en las calles, especialmente en esas zonas. Nosotros somos los grandes perjudicados”, subrayó el representante.