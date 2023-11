Pablo Benegas: encontraron videos que sostienen imputación de abuso sexual de niñas

Las declaraciones de las niñas que fueron víctimas de abuso sexual, siendo sospechoso el cantante Pablo Benegas, fueron fundamentales en la imputación contra el músico para sostener la hipótesis, según afirmó el fiscal Luis Chamorro, considerando que además encontraron videos que confirman que las víctimas estaban en la casa allanada.

“Las menores le dicen a la psicóloga que ellas fueron intoxicadas y que este señor realizó actos sexuales en ellas. Nosotros confirmamos eso con los elementos que encontramos en el lugar de los hechos y con los informes preliminares técnicos y también con lo que encontramos en los celulares. Encontramos una grabación que es fundamental en el día del hecho, solamente ellos están en la casa, él y las menores”, dijo el agente fiscal.

Insistió en que en principio cuentan con elementos para sostener la imputación de abuso sexual de niños, porque hay una niña de 14 años, y también por abuso sexual en personas indefensas, porque se aprovechó de la indefensión de sus víctimas, que son personas en situación de vulnerabilidad, además de haberlas drogado.

Abuso sexual: confirmaron intoxicación de niñas

El fiscal dijo que confirmaron el uso de cocaína y de un sedante en las niñas para drogarlas, según arrojó el informe toxicológico realizado.

Agregó que las niñas pidieron auxilio al sistema de salud porque se sentían muy mal, mareadas, con vómitos, alegaron haber sido abusadas y drogadas.

“Entonces se le hace el toxicológico y eso confirma preliminarmente que una de ellas estaba intoxicada y ella está tratada todavía hasta ese momento”, precisó.

Abuso sexual: niñas en situación de calle

El fiscal contó que de los padres biológicos de las niñas se sabe que tanto la madre como el padre también están en situación de calle y adicción, por eso es que ya no están con ellos.

“Ellas están con un programa de abrigo. Sí hay un expediente formado para la familia de estas menores que son hermanas, porque los padres están en situación de calle y ya no están a cargo de las menores”, explicó.

Abuso sexual: Benegas habría pedido un Bolt para buscar a víctimas

El fiscal contó que las víctimas de abuso sexual contaron que ya conocían a Pablo Benegas y que incluso, a pesar de que las niñas estaban en situación de calle, el imputado les habría enviado un Bolt para trasladarlas hasta su domicilio.

“Ellas refieren ya haberle conocido antes en una circunstancia particular, pero llegan el viernes a la tarde a pedido de él, que les envía un Bolt a buscarlas y ellas llegan así a su domicilio donde ocurren los hechos. Ellas están en situación de calle. Estamos pidiendo información para saber de donde le buscan a ellas y es una información que todavía no tenemos, que todavía no es precisa”, indicó.

Agregó que Benegas se abstuvo de declarar y detalló que la pena mínima sería de cuatro años de cárcel por abuso sexual de niños y la máxima, si se confirma en algún momento que hubo coito, podría llegar a 20 años. Por otra parte, el abuso sexual en personas indefensas es de tres años, pero también puede agravarse si es que hay coito.