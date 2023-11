Rachid dice que entrevista a Marset fue una coartada

Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 32 años, “puede estar en cualquier parte, porque es un prófugo de la justicia. Así como estuvo en Uruguay y en Bolivia, así también puede estar ahora en cualquier parte”, declaró por ejemplo ayer el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Amir Rachid Segovia.

La Policía Nacional, en tanto, recibió informes de que Sebastián Marset estaría en alguna ciudad del departamento de Alto Paraná, aunque también admiten la posibilidad de que se halle oculto en el lado brasileño o, incluso, en el lado argentino de la Triple Frontera.

Lo concreto es que nadie tiene sospechas fundadas sobre la posible ubicación del narcotraficante uruguayo.

“Ofarreapa ñanderehe”

Los rumores sobre el paradero de Marset se dispararon luego de que el director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronautica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, dijera el martes de noche a radio ABC Cardinal 730 AM que “amaliciá ofarreapa ñanderehe (parece que nos mintió a todos)”.

Fue en referencia a la periodista uruguaya Patricia Martín Longo, de 38 años, quien entrevistó en la clandestinidad a su compatriota Sebastián Marset.

La nota fue emitida el domingo último en el programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay.

Dos helicópteros

Durante la presentación de la entrevista, la periodista explicó que vino a Paraguay el 9 de noviembre pasado con el abogado de Marset, el también uruguayo Santiago Nicolás Moratorio Linares, de 37 años.

La periodista y el abogado vinieron en un vuelo de la compañía Paranair que aterrizó en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque.

Patricia Martín dijo en su programa que del aeropuerto de Luque se tomaron un taxi que los llevó hasta una camioneta en la que esperaban los enviados de Sebastián Marset, quienes la obligaron a apagar su celular, a cambiar la valija que había traído y la revisaron con un detector de metales. Después, “nos llevaron hasta un lugar como alejado, un lugar urbano, pero alejado”.

Supuestamente, se quedaron a dormir en una casa y, al día siguiente, el 10 de noviembre, la periodista y el abogado tomaron un helicóptero en el que viajaron “más de una hora” y bajaron “en un lugar selvático”. Después, los llevaron en camioneta hasta un segundo helicóptero que fue el que les llevó a la mansión de Sebastián Marset.

Durante su relato, la comunicadora aseguró que cerca de los helicópteros “había gente armada, como un perímetro, eran más de 10 personas. Seguramente había armas grandes. Lo que sí me llamó la atención es que había gente uniformada. No sé si eran policías o militares. No sé si era para despistar”.

Minga Guazú

Todos estos datos que la periodista dio a su público serían una coartada que forman parte de una estrategia para despistar, según cree el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Este se basa en los datos que proporcionó la Dinac y que revelan que ese mismo día que aterrizaron en Luque, la periodista y el abogado de Marset se tomaron otro vuelo de la misma compañía aérea que los llevó hasta el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú. Adónde se fueron la periodista y el abogado al salir del aeropuerto de Minga Guazú es lo que ahora se está investigando.