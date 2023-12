Marset se burla de Paraguay y advierte que no se entregará

En la última parte del programa uruguayo denominado “Santo y seña”, que se emitió anoche, difundieron un video que fue enviado por el presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien se encuentra prófugo desde el pasado 22 de febrero, cuando se inició el operativo A Ultranza Py. El mismo es considerado como líder de una megaorganización criminal dedicada al narcotráfico y está imputado en Paraguay.

A través del material, en el cual solo se podía observar un fondo borroso con la voz de Sebastián Marset, este manifestó que “nadie quiere decir la verdad. Esa operación ‘A Ultranza’ es una payasada. Ya lo haré saber. Le piden 22 años y medio de pena a mi mujer. Están mal de la cabeza”.

Esto en referencia al proceso penal abierto en Paraguay contra su pareja, Gianina García Troche, como presunta colaboradora en un esquema de lavado de dinero proveniente de la actividad del tráfico internacional de drogas realizada por Marset.

Luego, de forma impune, refirió: “La verdad, quiero pasar, terminar tranquilo con mi familia, pero el próximo año sabrán si soy ángel o demonio. La mafia de la política es la peor, la más traicionera, pero les dejo claro que no les tengo ni un poquito de miedo”.

Marset, en medio de burlas hacia Paraguay, dijo que no se va a entregar

Más tarde, como restándole importancia a la situación, y ya en forma de burla, se dirigió a las autoridades del Poder Ejecutivo y la Policía de Paraguay: “Ah, se me olvidaba algo... Pedirle disculpas a Paraguay porque salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso. Me olvidé de pedirles permiso. La próxima les aviso antes”, dijo para luego despedirse riendo.

En el mismo material entregado al programa “Santo y seña”, Marset advirtió que “nunca hablé de entregarme. No está en la negociación; solo de mi hermano y mi cuñado habíamos hablado. No voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado como dicen. Búsquenme nomás”.

Asimismo, durante la entrevista con la periodista uruguaya Patricia Martín, Sebastián Marset advirtió: “Someterme a la Justicia paraguaya, por mi voluntad no lo voy a hacer”.

Mostraron su lado humano

Durante esta parte de la entrevista, Martín consultó a Marset sobre sus gustos y este respondió ser “un apasionado por el fútbol” y que nunca estuvo en un equipo de fútbol para lavar dinero.

Marset agregó que la numeración “23″ en su camiseta se debe a San Jorge, de quien dice ser devoto. De hecho, esta dorsal la había utilizado en el equipo boliviano “Los Leones del Torno FC”, donde el uruguayo primeramente conformó la plantilla bajo la nacionalidad brasileña falsa de Adriano Luis Amorin Santos y luego pasó a ser dueño del equipo de fútbol.

En Paraguay, por su parte, llegó a disputar encuentros en el equipo del Deportivo Capiatá y había pagado la suma de US$ 10.000 a un jugador de esa escuadra que en ese tiempo utilizaba la camiseta número “10″ para que el uruguayo pueda jugar con dicha dorsal.

Vive por su familia

Posteriormente, la comunicadora le consultó sobre si se considera alguien de familia y si pudiera cambiar su pasado qué cambiaría.

El prófugo Marset respondió: “Yo muero por mis hijos, por mi mujer, mi familia. No puedo estar cerca de mis padres, por la situación actual, pero se extraña de repente un ‘te amo’ de ellos”.

Agregó que le gustaría tener una vida normal y que no tiene todo lo que siempre soñó, pues “tengo un pensamiento de que si pudiese cambiar algunas cosas del pasado, cambiaría algunas cuestiones” y, en ese sentido, agregó: “No hubiese elegido el mismo camino de ahora, me hubiese quedado a pintar autos”.

Así también, señaló que “de todo lo que pasó, uno piensa ‘me arrepiento de tal o tal cosa’, pero yo hasta el día de hoy no me arrepiento de nada”.

Supuesto narco realiza donaciones, según dice

En otro momento de la entrevista difundida por el programa televisivo, Sebastián Marset expuso que hace donaciones anónimas: “He ayudado mucho. Cuando hubo lo del covid he ayudado a padres de niños que estaban enfermos y que no tenían para pagar su tratamiento. Me sale eso. El uso de razón dentro de la familia que tengo, porque éramos pobres cuando era chico, en la heladera había una jarra de agua y se tomaba eso, y lo que había para comer en ese tiempo se comía”.