Exministro Arnaldo Giuzzio va a juicio por supuesta coima, ratifica Tribunal de Apelación

El extitular de la cartera de Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, afrontará juicio oral, así lo resolvió el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los magistrados Bibiana Teresita Benítez Faría, Andrea Cristina Vera Aldana y Arnulfo Arias Maldonado, a través del AI N° 369 que confirma el AI N° 465 del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos José agustín del más.

Esto, luego de que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que ejerce la defensa de Arnaldo Giuzzio, haya planteado un recurso de apelación general contra la resolución que elevaba a juicio el caso y que fue emitida por el juez Delmás el pasado 10 de octubre, tras sustanciarse la audiencia preliminar.

El defensor de Giuzzio señaló como agravios en la resolución, que el Ministerio Público acusó sin que haya descrito “la conducta desplegada para pactar un beneficio a cambio de un servicio a favor de Marcus Vinicius”, a esto se agrega que según la defensa " la resolución en cuestión no está plasmado el por qué el juez Penal rechazó los incidentes planteados en la audiencia preliminar”.

Por su parte, el fiscal acusador Osmar Legal señaló sobre la supuesta falta de fundamentación que, el juez “ha realizado un examen minucioso de la acusación, así como de la relación fáctica acusada por el Ministerio Publico, fundando dicha resolución de manera suficiente y en estricta observancia a las normas procesales” y además, “el hoy acusado a través de su defensa técnica ha participado y accedido de manera irrestricta a todas las actuaciones del Ministerio Publico”.

Análisis del Tribunal sobre recurso de Arnaldo Giuzzio

La camarista preopinante, Bibiana Benítez, señaló los agravios descritos por la defensa primeramente, como la falta de descripción de los hechos en relación al acusado y la falta de fundamentación del juez para elevar a juicio el caso con cuestionadas pruebas.

Al respecto, la magistrada opinó que el juez fundamentó cada uno de los incidentes planteados por la defensa de Giuzzio y también, realizó un estricto examen a la acusación fiscal en la cual constan los datos del procesado, así como la relación precisa y circunstancial de los hechos que se le atribuyen. Por esto, votó para la confirmación del auto interlocutorio.

A su turno, el magistrado Arnulfo Arias sostuvo “en cuanto a la errónea consideración sobre los fundamentos de la Acusación alegada como agravio, del examen del auto dictado, se advierte que el aquo, ha dado respuesta justificada, legal y razonable a cada uno de los planteamientos de las partes en la audiencia”, por lo que consideró la admisión del recurso y votó por confirmar la elevación a juicio.

La camarista Cristina Vera por su parte hizo referencia al artículo 461 del Código Procesal Penal que establece que el auto de apertura a juicio no será recurrible. En este sentido indicó “las decisiones asumidas por el juzgador en el AUTO DE APERTURA A JUICIO también son irrecurribles porque no causan un agravio irreparable, pues dicho acto procesal no concluye el procedimiento”, por lo que declaró inadmisible la apelación de la defensa.

Arnaldo Giuzzio habría recibido coima de parte de narco, según MP

La acusación contra Arnaldo Giuzzio fue presentada el pasado 16 de agosto por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce y Diego Arzamendia, por la presunta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima) y solicitaron que la causa penal se eleve a juicio oral y público.

La fiscalía resalta en la acusación que Arnaldo Giuzzio, en su cargo como ministro del Interior, en julio de 2021 habría mantenido contacto personal y comunicación fluida con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

El 15 de febrero de 2022, mientras Giuzzio aún era encargado de velar por la seguridad interna, la Senad y el Ministerio Público desplegaron el operativo “Turf” en Paraguay, en el Paraná Country Club (PCC) de Hernandarias, en la búsqueda de Marcus Vinicius y su socio Lindomar Reges Furtado. Este último fue alertado y logró huir.

En tanto que Marcus Vinicius Espíndola fue detenido en la operación “Britium”, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, ese mismo día desplegado por la Policía Federal de ese país. Espíndola administraba y dirigía en Ciudad del Este las empresas “Black Eagle Group SA” y “Ombu SA”, dedicadas al blindaje de automóviles.

Presunto narco quería ser proveedor del Estado

Durante la etapa investigativa, el Ministerio Público obtuvo información de las conversaciones que mantuvieron el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y Marcus Vinicius Espíndola, a través de las cuales se pudo inferir que la intención de este último era ser proveedor del Estado.

Es con ese fin que Vinicius Espíndola comenzó a tener un relacionamiento directo y cercano con Giuzzio, pues el presunto narco quería proveer de chalecos antibalas y vehículos blindados al ente estatal y, a través de este, a la Policía Nacional, siempre según lo que señala la acusación del Ministerio Público.

En medio de toda esta relación y durante el ejercicio de funciones como ministro, Arnaldo Giuzzio aceptó servicios de blindados de móviles de la Policía en concepto de “cortesía”, así como el préstamo, a título gratuito, de un rodado para su uso personal, que fue utilizado por Giuzzio para un viaje familiar a Brasil.

Es preciso mencionar que esas gentilezas que recibió Giuzzio fueron concedidas por las firmas Black Eagle SA y Ombu SA, ambas representadas en todo momento por el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, cercano ya por ese entonces al ministro del Interior.

Giuzzio contactó con Espíndola hasta el día del operativo Turf

En diciembre de 2021, durante un viaje familiar con motivo de sus vacaciones, Arnaldo Giuzzio pidió “auxilio” al narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola, a modo de que le provea un vehículo para su uso personal y así poder llegar al Brasil.

Luego de ello, Marcus Espíndola conversó con Gilberto Enciso, gerente de las empresas Black Eagel SA y Ombu SA, a modo de que este le pueda acercar a Giuzzio un rodado que fue una camioneta Kia Carnival gris, blindada, y con matrícula WCGC, registrada a nombre de la firma Ombu SA y que Giuzzio aceptó como préstamo y a título gratuito.

La camioneta en cuestión, que era de uso particular de la esposa de Marcus Vinicius, Jussara Cabral, fue entregada por Enciso a Giuzzio en Ciudad del Este, con documentación de la firma Ombu SA, como cédula verde, habilitación, carta verde y contrato de alquiler, pese a que no fue arrendado.

Ya en enero de 2022, Arnaldo Giuzzio le avisó a Marcus Vinicius Espíndola que culminaron sus vacaciones, por lo que este último junto con Gilberto Enciso pasaron a retirar la camioneta del domicilio particular de Giuzzio.

La última conversación entre Marcus Vinicius Espíndola y Arnaldo Giuzzio se produjo la noche del 14 de febrero, horas antes de la ejecución del operativo Turf, cuyos blancos eran Espíndola y Lindomar Reges. En la última comunicación, Giuzzio le pide que su gente pase el miércoles (16 de febrero de 2022) a cobrar un saldo por la reparación de una camioneta Dodge que aparentemente pertenecía a uno de sus familiares.

