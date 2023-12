Ministerio de Economía premia al INE por el censo 2022, pese a innumerables críticas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió el premio a la Innovación en materia de Transparencia por la iniciativa Censo Transparente, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según justifican, el INE fue seleccionado entre más de 50 iniciativas de organismos y entidades del Estado. La plataforma de Censo Transparente del INE es una herramienta que pone a disposición el detalle de la utilización de los recursos económicos destinados a la realización del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022.

Además del premio a la Transparencia, fueron otorgados los reconocimientos en materia de Gestión Pública y Aplicación de Tecnología y Datos.

Censo, con falencias y críticas

El informe de Contraloría señala que se encontraron varias falencias. Desde el pago a funcionarios de unos G. 10.880 millones en rubros que no correspondían hasta cuestionarios del censo que no se completaron correctamente, son algunas de las deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión del Censo 2022, a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Luego de la revelación de datos del Censo 2022, cientos de ciudadanos utilizaron las redes sociales para lanzar críticas contra el INE. Según los números, la población del Paraguay es de 6.109.864 habitantes y no de 7,4 millones; sin embargo, la ciudadanía protestó que no fue censada y no está incluída en ese número.

Pese a los reclamos, Iván Ojeda, titular del INE, aseguró que la cobertura del Censo 2022 fue del 94% a nivel país.

El ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos fue el primero en cuestionar los resultados por la diferencia que hay entre la proyecciones.