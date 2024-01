Paso Yobái: imputan a empresarios mineros por contaminación de arroyo con cianuro

La fiscala de feria de Villarrica, Noelia Soto Godoy, presentó imputación contra los directivos de la empresa minera “Che Uru S.A.”, Jorge y Víctor Rehnfeldt Arias y Arsenio Martínez, por los hechos de procesamiento ilícito de desechos, producción de riesgos comunes y trasgresión de la ley que sanciona los delitos contra el medio ambiente. Están siendo acusados de ser los responsables de la contaminación del arroyo Silva Kue de la comunidad de Mangrullo, en Paso Yobái.

La agente del Ministerio Público también solicitó medidas alternativas a la prisión y los directivos de la firma se exponen a una pena carcelaria de hasta 5 años o multa.

Tras la denuncia de pobladores de la mortandad de peces en el emblemático cauce, la fiscalía de turno realizó la verificación en el lugar y tomó muestras de agua y también de los peces. Las muestras serán analizados en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) para determinar la presencia contaminante o no del cianuro. Ademásotros indicios que podrán servir en la investigación.

Intentamos conversar con la fiscala Noelia Soto para conocer más sobre el trabajo de investigación que lleva adelante, pero no respondió nuestras llamadas y mensajes. Nuestro equipo periodístico se trasladó hasta la fiscalía en Villarrica, pero tampoco pudieron ubicarla.

Empresa minera no estaba habilitada para operar

Los fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) realizaron la intervención y verificación del arroyo Silva Kue, en donde constataron la mortandad de peces, como también el desmoronamiento de la pileta de desechos de la mencionada empresa minera. Confirmaron que dicha firma no contaba con la habilitación vigente para operar.

“Fuimos recibidos por algunos funcionarios de la empresa, pero no pudimos ingresar porque no estaban los propietarios y no teníamos autorización. No nos presentaron ninguna documentación, tenemos conocimiento que tienen una resolución del Mades, pero del 2021, eso tenían que haber presentado en el 2022 porque el permiso se debe renovar cada año, o sea no está vigente”, indicó la directora de fiscalización, Ing. Rocío Mendoza.

Desde el Mades, igualmente, dejaron una notificación a la empresa para la aplicación de medidas de mitigación y remediación inmediata, como medida de urgencia para evitar que el cauce siga recibieron los efluentes residuales. También recomendaron evitar el consumo del agua, tanto por parte de personas como de animales, o ingresar al arroyo. Paralelamente también realizan trabajos de intervención y verificación de piletas de otras empresas mineras.

