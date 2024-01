Video: Policía demoró a trabajadores informales y justificó diciendo que fue una tarea preventiva

El fin de semana, agentes de la Comisaría 3ª Asunción realizaron un recorrido por su zona. La institución hizo su reporte a través de su cuenta de X, donde indicó que se hizo un control preventivo y verificación de trabajadores informales en zona del microcentro de Asunción, donde demoraron a 20 personas.

La finalidad era reforzar la seguridad y evitar la comisión de hechos punibles. Un cuidacoches tenía orden de captura pendiente por un caso de violencia intrafamiliar, según señaló el subjefe de la Tercera, Crio. David Errecarte. También detectaron a un limpiavidrios que tenía orden de detención por robo agravado.

Negó que haya sido un trabajo de la Policía con tendencia arbitraria. Justificó diciendo que comisiones vecinales, comerciantes y turistas les piden mayor acción para que el centro de la capital sea más seguro.

Aseguró que hubo testigos, se labró acta y antes del proceso se comunicó a la Fiscalía. El comisario José Martínez, jefe de la Tercera, mencionó que no existe una ley que obligue a los ciudadanos a portar en todo momento su documento.

Comandante de la Policía defendió procedimiento

El Crio. Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, expresó en ABC TV que los efectivos están facultados para hacer este tipo de controles en calles. Para el efecto pueden utilizar la acción preventiva.

Sostuvo que, en el caso de los que fueron hasta la Comisaría, son personas que en el momento del control no poseían sus cédulas de identidad y, por ende, no pudieron verificar si tenían o no antecedentes penales.

Con el fin de corroborar la identidad -porque verbalmente podrían mentir a la Policía- se los demoró para el trámite de rigor con el sistema AFIS (Sistema de Identificación Automática por Huellas Dactilares). Incluso, dicen no recordar sus números de cédula.

Este tipo de actividades se realizan con el fin de evitar que circulen personas que puedan tener la intención de cometer asaltos, atendiendo a que surgen numerosas denuncias de asuncenos sobre la inseguridad en la jurisdicción de la Tercera.

Postura de abogado y experta en derechos humanos

El abogado José Casañas Levi explicó que para que estos trabajos sean legales debe haber testigos, labrarse acta y la Fiscalía debe estar en conocimiento.

Por su parte, la experta en derechos humanos Diana Vargas posteó en su cuenta de X que “permitir que la Policía violente derechos y garantías en nombre de ‘mayor seguridad’ (imaginaria) es un peligroso camino”.

Agregó que el crimen organizado, mientras tanto, tiene la cobertura para operar con éxito y que la Fiscalía mira hacia otro lado ante aprehensiones que consideró arbitrarias.