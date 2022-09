Tufo a “modus operandi de Bachi” en expropiación aprobada en Remansito

Con la excusa de “formalizar” la ocupación de hecho de los asentamientos Nueva Asunción, San Ramón, 8 de Diciembre, Mártir Luisa, Belén, Aromita, 13 Tuyutí, La Victoria, La Esperanza, San Cayetano, Milagro Karanda’ity y Sagrado Corazón de Jesús, ubicados en Remansito, la Cámara Baja dio ayer media sanción a la expropiación de más de 7.000 hectáreas en Remansito, Villa Hayes, pese a que varios legisladores pidieron postergación, advirtiendo una serie de irregularidades en la documentación y sospechas de negociado.

Entre las principales deficiencias denunciadas contra el proyecto se mencionó que los números de finca y de padrón consignados en el documento no existen en Registros Públicos y Catastro, sumado a que la zona expropiada se afecta un área silvestre protegida a perpetuidad y que hubo oposición del Ministerio de Defensa, del de Urbanismo Vivienda y Hábitat, y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

“Hay que dejar de mentir y de pretender lucrar con la pobreza y con la vulnerabilidad de las personas, por eso es importante tener esos dictámenes. Todos los ministerios te explican por qué no se justifica, sin embargo buscamos forzar la situación en tiempo electoral, oh casualidad”, dijo el diputado Sebastián García (PPQ), que abogó por la postergación, pero no prosperó el planteamiento.

Otro hecho grave es que para cumplir la demanda de los ocupantes actuales de la zona, bastarían unas 500 hectáreas, sin embargo, se aprobó expropiar más de 7.000 sin saber a quiénes se destinarían. A eso hay que sumarle que existe en la zona construcción de rutas de todo tiempo y tanques australianos que no se condicen con la condición de los posibles beneficiarios.

“Es probable que estemos por expropiar la futura estancia de ‘Bachi’ Núñez (ANR, HC) y una granjita que le ha de tocar a Enrique Mineur (PLRA, llanista). Y luego vamos a ver que el testaferro del señor Núñez, cuando se de cuenta que no sabe criar vacas más que votos, le venda por US$ 20 o 30 millones de dólares que es lo que van a valer las tierras luego del puente a un inversor”, advirtió la diputada Celeste Amarilla (PLRA), diciendo ese es “un modus operandi que algunos diputados acá conocen muy bien”, refiriéndose al líder de bancada cartista.