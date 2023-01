Santi Peña dice que la Justicia debe actuar en el caso de Horacio Cartes y que éste tiene la obligación de defenderse

Santiago Peña convocó a los medios de comunicación a su regreso de una gira por Estados Unidos y sostuvo que su posición política no va a cambiar y que es “la justicia la que debe actuar” y si llegase un pedido de extradición contra su líder, Horacio Cartes, él no pondría palos a la rueda, “sea Cartes o cualquier ciudadano el requerido por los Estados Unidos”, aseguró.

A la pregunta concreta de qué haría en caso de llegar a la presidencia y presentarse el pedido de extradición de Cartes, Peña respondió que es candidato a presidente de la República no a fiscal general o ministro de la corte “que son los estamentos que van a tener que decidir finalmente un proceso judicial, si existen los méritos para dar curso a un proceso de extradición”.

“Yo no quiero ponerme en los zapatos de los abogados del señor Cartes. Ahora si vos me preguntás cuál es mi posición política es que la justicia tiene que actuar”, añadió.

Pronunció estas afirmaciones luego de explicar que el embajador del país del norte Marc Ostfield lo llamó cuando el se encontraba de viaje, tras el anuncio que hizo de las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro a Horacio Cartes y Hugo Velázquez. Lo hizo, según expresó, para aclararle que no se busca afectar el proceso electoral paraguayo, ni la candidatura de Peña a presidente.

“Él me comunicó que había hecho esta declaración y me transmitía que eso bajo ninguna circunstancia podía interpretarse como una condición o señal hacia mi candidatura o tratar de influir sobre el resultado electoral del 30 de abril”, indicó.

Agregó que tras las sanciones, habló con Cartes sobre el tema, y que, así como dijo en el mes de julio del año pasado, el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) tiene derecho y obligación de defenderse.

“No solo tiene el derecho a defenderse sino que está obligado. Si vos me preguntás cuál es mi posición política, es que la justicia tiene que actuar. Solo estamos pidiendo que la justicia sea una justicia pronta, eficiente y que le dé garantías a todos los ciudadanos. Así que mi posición no va a cambiar, sea el señor Horacio Cartes o sea usted”, expresó en la conferencia.

Negó que actualmente sea un asalariado de Cartes

“Te puedo asegurar que no estoy con ningún sobresueldo. Yo trabajé en el ámbito privado hasta el mes de junio del año pasado, y desde junio que no tengo ningún ingreso, más que mis propios ahorros que he utilizado”, señaló Peña.

Sostuvo que están identificados con Cartes, trabajando a su lado y apoyándolo políticamente.

“Políticamente nos sentimos identificados con el presidente de la Asociación Nacional Republicana. Él fue candidato de nuestro movimiento. Nosotros apoyamos su candidatura. Hemos trabajado al lado de él. Algunos hace más de diez años, otros menos, pero nosotros políticamente estamos al lado de Horacio Cartes. No hay ningún margen de duda para eso. Nosotros estamos apoyando al presidente del Partido Colorado. Lo que estamos pidiendo es que tenga el derecho a la defensa para poder aclarar todas estas dudas que se están teniendo, dudas que para nosotros no existen”, indicó.

Abogado de Cartes cree que las sanciones buscan afectar políticamente

Días atrás, Pedro Ovelar, abogado de Cartes, alegó que estas sanciones buscan afectar políticamente el nombre de su cliente.

Hoy Peña indicó que el embajador le afirmó lo contrario.

