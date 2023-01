“Santiago Peña es la última carta de este modelo cartista que vamos a sepultar”

- ¿Cómo repercute en su candidatura esta nueva sanción de Estados Unidos contra (el ex presidente) Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez?

- Para nosotros es la ratificación de lo que venimos denunciando hace bastante tiempo. El dinero sucio que viene del crimen organizado es utilizado para sobornar parlamentarios, fiscales, jueces y controlar nuestras instituciones. Desnuda la debilidad de nuestras instituciones democráticas. Lo que hace esta declaración del Gobierno de Estados Unidos es poner en evidencia que para el cartismo, Paraguay no es su residencia; es su guarida. Con todo ese cúmulo de revelaciones de sus movimientos delictuales, Cartes no tiene ninguna investigación en el país. Solamente si sale puede ir preso. Lo más grave es que ese dinero sucio al que se refiere el embajador norteamericano está amenazando nuestro propio mercado, nuestra propia economía...

- ¿En qué sentido?

- Porque usan el país para lavar plata sucia. Ahí están las empresas impulsadas por su grupo empresarial que distorsionan el mercado. Estas empresas en realidad se dedican al lavado de dinero destruyendo así la iniciativa privada al perjudicar a los verdaderos empresarios. Se les pone en una situación en la que no pueden competir. Es imposible competir con el dinero sucio del narcotráfico y el contrabando. Estas revelaciones que no son sino una corroboración de nuestras denuncias nos advierten que el Paraguay está a pasos de convertirse en una economía narcodependiente, y ese negro destino solo podremos detenerlo a través de la voluntad popular en las elecciones de abril.

- ¿Usted cree que la nueva acusación del Gobierno norteamericano afectará la candidatura de su rival, Santiago Peña? La primera (de julio de 2022) no le afectó. Ganó lejos las internas (del 18 de diciembre).

- Santiago Peña es la última carta que tiene el modelo cartista que vamos a sepultar. Es la última carta de la mafia en el Paraguay. Es la última oportunidad que los mafiosos tienen para conservar sus privilegios, su impunidad, para mantener el control del Estado y asegurar sus negocios. Tengo fe en que la ciudadanía ayudará con su voto el 30 de abril a terminar con este modelo corrupto y nefasto. Me acuerdo aquel día fatídico cuando Cartes intentó forzar su reelección vía una enmienda inconstitucional (en 2017). La ciudadanía le dijo que no. Estoy seguro que en las próximas elecciones, la inmensa mayoría de los paraguayos le va a volver a decir que no y va a elegir a la gente decente y honesta que necesitamos para ordenar y desarrollar el país cerrando definitivamente las puertas a los delincuentes y sicarios que manejan impunemente las riendas del poder político y económico.

- Tanto Cartes como Velázquez niegan todo lo que se les endilga. Aseguran que los norteamericanos no tienen pruebas. Es más, dicen que las acusaciones van a fortalecer todavía más a Santiago Peña.

- Desde luego que estas acusaciones de crimen transnacional contra un ex Presidente, un Presidente del partido Colorado, un Vicepresidente de la República no le pueden favorecer a nadie. A cualquier paraguayo que vive o sale al exterior le daría verguenza que seamos la comidilla del mundo porque las propias cabezas del Gobierno están señaladas como significativamente corruptas. Lamentablemente el partido Colorado está secuestrado por este modelo mafioso. El verdadero colorado, el que vive y trabaja como el resto de los ciudadanos, es gente decente que no está involucrado en esta organización delictiva. El colorado común y corriente no está de acuerdo, no comparte ese modelo mafioso. Se trata de un modelo perverso que apunta a degenerar los ideales de nuestra juventud, el mayor capital que tenemos para emprender nuestro desarrollo. Estos narcos que trafican sus toneladas de mercaderías desde nuestro país, no solamente afectan a los países adonde van. Parte de esos males que transportan queda en nuestro territorio y destruye a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Por suerte estamos en un momento de decisiones para erradicar esta gavilla de mafiosos. Cada paraguayo que vaya a votar tendrá que decidir. Es la Patria, la gente decente o es la mafia...

- Los colorados utilizarán seguramente la acusación para denunciar intromisión extranjera de un país poderoso para destruir al partido, a su candidato, en complicidad con la oposición...

- Lo que Cartes tiene que hacer es explicar su vinculación con el lavado de dinero, con el contrabando, con el crimen organizado. Calificar ese informe como persecución o intervención es un poco rebuscado. Se ha demostrado que todo el mundo lo busca. Brasil lo investiga, Estados Unidos lo acusa. Si fuera cierto que es un perseguido político, ¿porqué no se va a Clorinda? ¿porqué no es capaz de cruzar la frontera si no tiene cuentas que arreglar con la justicia internacional? El pueblo paraguayo sabe que el Paraguay es su guarida. Un paso fuera del Paraguay y terminará en prisión. Lo dice su propio abogado: “yo le he recomendado que no salga del Paraguay...

- El abogado dice que Cartes ya no solo es perseguido por su enemigos políticos sino también empresariales, los que manejan feudos en la industria, el comercio con conexiones en Estados Unidos, todo en el afán de destruirlo a él y al partido Colorado...

- Es muy fantasioso y novelesco lo que dice. Así exactamente hablaba Pablo Escobar cuando se reclamaba su extradición. También decía que eran puras historias las investigaciones realizadas por los Estados Unidos que demostraban su vinculación con el narcotráfico. Las excusas que ponía Pablo Escobar son idénticas. En el Paraguay hemos llegado al padecimiento de Colombia de los años noventa, el problema con los extraditables. Se mostraban como inocentes ante el público de su país, “perseguidos injustamente” por los Estados Unidos.

- La “persecución” capitalizan muy bien los políticos. Sucedió con Lula hace poco, de preso a Presidente...

- En mi caso, yo estuve 20 días el año pasado. Pero eso ocurrió por el manejo arbitrario que hacía Cartes de la Fiscalía. Evidentemente me veía como un obstáculo para su proyecto de ungir Presidente a su lacayo. Es la misma manipulación que hizo para expulsar de la Intendencia de Asunción a (Mario) Ferreiro. A Mario le inventaron toda una trama política judicial para que un cartista ocupe su lugar, uno de los cargos más importantes apetecidos por los corruptos. Por suerte, la opinión pública pudo acceder a llamadas y mensajes de whatsapp entre políticos y fiscales -dirigidos a control remoto- que llevaron adelante su plan maquiavélico. Imagínese, sicarios al servicio de la mafia, del dinero sucio con el disfraz de fiscales. Eso pasó conmigo, pasó con Ferreiro. La mafia manda hacer barbaridades a representantes del Ministerio Público, a representantes del Poder Judicial.

- ¿En su caso cómo se entiende?

- A mí me han montado un proceso. Fui preso. La misma jueza que decretó mi detención de una manera absolutamente arbitraria, lo que firmó con la mano tuvo que borrar con el codo. Tuvo que retroceder. Tuvo que desdecirse en otra resolución. En mi caso hemos triunfado contra la mafia. Imagínese qué importante es lo que hemos logrado. Vencimos un round a la mafia y al poder económico que maneja las instituciones de nuestro país. Y nuestra determinación es seguir venciendo. No le tenemos miedo. El 30 de abril es la gran fecha para darle el mazazo final.

- ¿Hay realmente posibilidades de vencer a la ANR? Muchos no son tan optimistas...

- Absolutamente. Por primera vez ya estamos ganando en enero las elecciones. Nunca antes se dio en ningún proceso. Hoy ya estamos ganando. Estamos teniendo el acompañamiento de la Concertación Nacional, algo que no tiene precedentes en la historia del Paraguay. Sentimos el acompañamiento de la gran mayoría ciudadana que ha sido certera en los momentos cruciales de nuestra historia. Esta vez no se va a equivocar. Tenemos que decidir como ya dije: ¿Queremos en el Gobierno un grupo de mafiosos y sus sicarios o queremos gente decente que trabaje por un Paraguay donde los honestos podamos ser protagonistas de su crecimiento y su grandeza?

- ¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que este movimiento, esta Concertación, pueda ser estable, duradera, que no termine de nuevo fragmentado en peleas como en una bolsa de gatos?

- Nosotros como Concertación estamos demostrando precisamente la capacidad de entendimiento amplio entre diversos sectores, sectores con capacidad de administrar, de unir y capacidad de construir una propuesta ganadora. Es lo que estamos ofreciendo. A diferencia, está el otro modelo, el modelo del Patrón. Nosotros no tenemos Patrón. Hemos tendido líneas, principios y tenemos un proyecto acordado que lo vamos a poner en práctica a partir del 15 de agosto. Con el respaldo ciudadano vamos a poner en práctica nuestros planes con mucha fuerza. Son planes que forman parte de un proceso para 15, 20 años, tiempo necesario para realizar los verdaderos cambios que el Paraguay necesita...

- ¿Qué es lo primero que hará si llega a Presidente?

- El centro de todo nuestro Gobierno será la generación de empleo. Es lo que de manera urgente nos reclama la ciudadanía. Nuestro primer decreto va a ser la nueva política energética del Paraguay, una política desarrollista que consiga que las represas binacionales Itaipú y Yacyretá sirvan a los intereses paraguayos. Queremos que las hidroeléctricas generen desarrollo, oportunidad de trabajo para el país. Necesitamos perentoriamente promover la instalación de industrias que vengan a utilizar nuestra energía. Ese es el primer gran paso que vamos a dar. Será el primer decreto que vamos a firmar el 15 de agosto.

- Traducido al bolsillo de los más de 7 millones de habitantes, ¿cómo se podrá ver eso?

- En primer lugar, la prioridad es el uso de nuestra energía dentro del país para implementar una política desarrollista. En segundo lugar, nuestra energía debe ser un factor de bienestar de todas las familias.

- ¿Sigue con la idea de reducir la tarifa de la Ande?

- Por supuesto, si el bienestar significa la reducción de la tarifa de la Ande, así lo haremos. Es pública nuestra posición en ese sentido. Tenemos una propuesta que es conocida como “Ñande Energía” que hemos discutido en el Congreso. Lamentablemente no se ha aprobado. Esa es la base. Desde luego que tenemos que actualizar