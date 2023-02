Forestieri sobre denuncia a Alvarenga: “el lenguaje tiene el poder de normalizar la violencia”

José Alvarenga fue denunciado por sus colegas concejalas, luego de que tratara de “histérica” a la concejal Jazmín Galeano durante una sesión de la Junta Municipal de Asunción.

La presidenta de la comisión de género de la Junta, Fiorella Forestieri, explicó como el lenguaje tiene el poder de normalizar la violencia, el acoso y la desigualdad, aclarando que la censura no está permitida y que no porque las mujeres alcen la voz sean histéricas.

“¿Por qué aludo que es violencia eso contra la mujer? Porque en un tiempo no muy lejano, a las mujeres que tenían alguna inquietud, o hablaban más fuerte, o se quejaban o reclamaban algo, se les trataba como que tenían enfermedades y se les obligaba a ir al médico para que el médico les masturbe para que llegue y pueda tranquilizarse. Era un metodo. El marido tenía que agendar”, explicó.

Agregó que la diferencia radica en que Alvarenga no haría los mismo con un hombre, y en todo caso, de hacerlo, el colega se reiría del trato.

Dijo que Alvarenga desde el comienzo dijo que va a “ayudar” a Jazmín porque ella no tuvo la pertinencia de conseguir la aprobación de su propuesta, pero al mismo tiempo no vota por la propuesta. “El hace que no hayan votos suficientes para que se pueda tratar el tema. Sin embargo, dice que quiere ayudar en el micrófono”, refirió Forestieri.

Acusó por último al concejal colorado de ponerle palos a la rueda a una comisión tan importante como medio ambiente, debido a que no tolera verle a una mujer en la presidencia.