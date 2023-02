Marito se declara “disidente” y “soldado” contra el cartismo

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, presidió ayer la inauguración de obras de Gobierno como el servicio de agua potable y la habilitación del servicio de Rayos X en el Centro de Salud de Yabebyry, departamento de Misiones, ambas financiadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Al termino del acto oficial, el mandatario se trasladó a la estancia del exgobernador y candidato a diputado por Misiones, Carlos Arrechea (ANR), donde asistió a un almuerzo político.

Abdo Benítez sorprendió con un discurso que no refleja precisamente armonía en las filas del Partido Colorado con miras a las elecciones generales del 30 de abril.

El Presidente dijo que en las internas pasadas, Fuerza Republicana (FR) logró 45 escaños, de 90 en total en la Junta de Gobierno de la ANR. Dijo que FR obtuvo la mayoría en las presidencias de seccionales a nivel país y en los convencionales. Según Abdo Benítez, FR logró 53 por ciento de votos contra 39 por ciento de Honor Colorado (HC) para las gobernaciones.

El Presidente apuntó –pese a no nombrarlo– a HC, liderado por Horacio Cartes, actual presidente de la ANR, sancionado financieramente y declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos.

“Fuerza Republicana hizo una buena elección. No se dejen doblegar y no escuchen las amenazas que tendrán poder de cambiar el corazón de ustedes. Y vamos a seguir defendiendo nuestros principios y banderas. Le demostraremos que nuestras convicciones no están a la venta y este no es un movimiento que se mueve por intereses. Es un movimiento que se mueve por principios. Espero que respeten, pero con respeto o sin respeto, somos Lista 1. Somos colorados, muchos más que ellos”, expresó.

Marito, “soldado” contra el cartismo

Abdo Benítez, agregó: “Los desafíos serán muchos. Este soldado estará al servicios ante las amenazas y asechanzas a la democracia. Seguiré militando en FR. No voy abandonar la causa. Es momento de unirnos, no los abandonaré. El Partido (Colorado) es más grande que quienes están coyunturalmente al mando. Saldremos a votar por la ANR. El futuro estará en manos de los auténticos colorados”.

Añadió: “Desde la trinchera de la disidencia, representando a los 500.000 votos de quienes piensan diferente, en el interior de la ANR. Vamos a generar equilibrio y hacer un control a la próxima gestión del gobierno del coloradismo y nuestras voces no se van a callar; que se construyó con base en convicciones y coloradismo. Los cargos y los momentos coyunturales de poder no doblegarán a FR”.