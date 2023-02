Desde una misma cuenta, HC giró a Libertad US$ 48 millones en 28 meses

Casi 79 millones de dólares logró acumular Horacio Cartes -expresidente recientemente incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas (SND) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés)- en una de sus cuentas en el banco de su grupo empresarial, entre julio de 2019 y enero de 2022. Así lo detalla el informe de inteligencia financiera obrante en la Fiscalía desde mayo del año pasado.

Los recursos del exmandatario provenían de depósitos en efectivo, transferencias del exterior y traspasos locales, entre los que se destacan los realizados por Tabacalera del Este SA (Tabesa SA), que superaban los 34 millones de dólares.

Un punto resaltante es que de los casi US$ 79 millones recibidos por Cartes, US$ 48.093.000, más del 60 por ciento, volvieron a ser transferidos en ese mismo lapso (julio de 2019 a enero de 2022, pero en un periodo de 28 meses) al Club Libertad, de acuerdo a la trazabilidad detallada en el documento (ver infografía).

El cuadro adjunto evidencia que las transferencias de la cuenta del exmandatario a favor de la citada entidad deportiva fueron en su mayoría por varios miles de dólares, superando incluso en algunos meses los cinco millones de dólares.

Varios de los giros se realizaron mes a mes, más en los años 2020 y 2021, en plena pandemia del covid-19, de acuerdo con el informe.

Manuales de prevención del lavado de Dinero citan que entre las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) segmentadas como riesgosas para el LA/FT (Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo) están las asociaciones de clubes del tipo deportivo.

Los traspasos a favor del Club Libertad, precisamente, se dieron antes de la aprobación de las modificaciones a los artículos 13, 25 y 28 de la Ley Nº 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” (lavado de dinero o bienes). A partir de estos cambios tanto los clubes deportivos como las tabacaleras pasaron a ser sujetos obligados de control ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Las modificaciones a la mencionada legislación se dieron el 13 de julio del 2022, pese a la férrea oposición de los diputados cartistas y algunos liberales llanistas y dionisistas.

Cartes y Velázquez deben dejar de operar en dólares

La inclusión del expresidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., trae como primera consecuencia, para ambos, que automáticamente, a partir del 26 de enero último, están vedados de operar en moneda americana en todo el planeta. “Ellos no pueden tener cuentas bancarias en dólares en ninguna parte del mundo. No pueden hacer giros, transferencias, pagos ni tener tarjeta de crédito en dólares. A partir de ayer (por el jueves) ellos (Cartes y Velázquez) no pueden hacer ningún tipo de transacción financiera con esa moneda”, explicó días atrás a ABC el abogado Marcio Battilana, experto en derecho económico y litigante en Estados Unidos.

El profesional indicó igualmente que, tanto Cartes como Velázquez, no pueden tener cuentas en dólares, porque son considerados territorios diplomáticos de EE.UU. Ambos tendrían que realizar extracciones físicas y cambiarlas a otra denominación que no sea la moneda americana, explicó.

Battilana dijo que EE.UU tiene soberanía sobre su moneda a nivel mundial. El expresidente tenía como principal moneda al dólar, según también revela el informe de inteligencia obrante en el Ministerio Público.

El abogado también aclaró que, según la ley norteamericana, la anexión de Cartes y Velázquez a la lista de la OFAC, tuvo el visto bueno de los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia del mencionado país de Norteamérica.