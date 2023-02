Sanción de EE.UU. tendrá consecuencias, advierten

René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias. Las empresas designadas no tienen restricciones a nivel nacional pero no podrían operar internacionalmente si utilizan como divisa el dólar. “Tiene un impacto directo en la disposición de los bienes”, afirma. En esta entrevista cree que la medida es reversible pero compleja.