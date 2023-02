“Hubo negativa de un banco” a dar préstamo, dice Afara y piden reunión

“No quiero decir tal banco porque no averigué”, pero “sí que hubo una negativa de un banco”, dijo el senador Juan Afara al ser consultado respecto a más datos que posee sobre el eventual rechazo de un crédito a la Asociación Nacional Republicana (ANR), que sería como consecuencia de que Horacio Cartes, sancionado financieramente por Estados Unidos, es el presidente de esa organización.

“Hay una negativa que con la firma (de Cartes) se pueda (aprobar el crédito), es lo que me dijeron”, remarcó Afara, quien insistió en que justamente para despejar toda duda y buscar eventuales soluciones desde el martes el movimiento Fuerza Republicana pide que se convoque a reunión de Junta de Gobierno de su partido.

Afara, quien fue vicepresidente de la República durante el gobierno del actual presidente del partido Colorado, Horacio Cartes, ahora le planteó a título personal que estudie la posibilidad de que pida permiso para permitir que ANR pueda pelear con fuerza en las próximas elecciones del 30 de abril.

“Creo que al partido puede pedir permiso para que pueda atender estos asuntos y tratar de aclarar, y mientras tanto el partido tiene que seguir con su vida institucional, porque estamos a 10 semanas de unas contiendas electorales muy duras”, dijo Afara respecto a la situación complicada que atraviesa Cartes tras su inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU.

Pese al pedido insistente de referentes de Fuerza Republicana de reunir a la Junta de Gobierno partidaria, desde hace más de 15 días Cartes no efectúa convocatoria.

“Todos estamos preocupados y es así que nosotros nos reunimos el otro día un grupo de senadores colorados que estamos trabajando en la campaña y decidimos pedir que se debata en el partido”, agregó Afara.

Negó que esa preocupación sea un tema contra Cartes, sino es una duda genuina. “Esto no es Mario Abdo versus Horacio Cartes” dijo en declaraciones a radio 1080 AM. ABC intentó sin éxito desde el miércoles dialogar con el legislador.

Confrontación en todas partes, menos en Junta

La ausencia de una convocatoria oficial a sesión de la Junta de Gobierno de ANR por parte de su presidente, Horacio Cartes, hace que la crisis en ese partido se traduzca en una especie de fuego cruzado mediático entre referentes de Honor Colorado (de Cartes) y Fuerza Republicana.

Esta situación viene en escalada desde el miércoles, cuando el presidente de la seccional 107, Gerardo Soria (ANR, FR), solicitó la renuncia del presidente de la ANR a ese cargo, para evitar problemas con el financiamiento de la campaña de esa bandería política.

A través de medios colegas, le salió a responder el vicepresidente primero del partido Colorado, senador Juan Carlos Galaverna, menoscabando el pedido de Soria, que volvió a retrucar: “Escuche a Kale referirse a mi.. no espero otra cosa de él.. porque es un asalariado del Patrao.. no me olvido que Kale reconocía frente a senadores de Añetete que él recibía en cajas de zapato US$ 100.000 mensuales de HC para darle sostén político. Eso si es tener motivación!!”, escribió Soria.

Las críticas también fueron emitidas en el sentido contrario. Al pedido del exconcejal Daniel Centurión (ANR, FR) de que Cartes dé un “paso al costado” en favor “del partido”, salió a reponder el secretario general y director de Gabinete de Cartes en la ANR, Eduardo González (ANR, HC): “Hubiera sido un acto valiente Dani Centurión no renunciar a la Junta de Gobierno, cumplir con el mandato que te dio el pueblo colorado, y allí cuestionar lo que te parecía mal, ¿no sabes debatir en disidencia? Tu planteamiento demuestra ignorancia legal y cobardía”, reprochó el subordinado de Cartes.