Fuerza Republicana exige que Junta aclare situación de Cartes como presidente de ANR

A raíz de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que ya motivaron su desvinculación de su grupo empresarial, a través de un comunicado oficial, el movimiento Fuerza Republicana (FR) instó a sus miembros dentro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a solicitar una sesión para realizar un “análisis responsable de la situación y la determinación de medidas a adoptar en caso de que sean necesarias”.

“Como partido debemos analizar las implicancias y consecuencias legales de esta situación; y los mecanismos para proteger los recursos y bienes de la ANR”, insiste el movimiento liderado hasta ahora por el presidente Mario Abdo Benítez y que pese a perder las elecciones por la chapa presidencial y del partido, sigue manteniendo fuerza a través de la candidaturas departamentales.

Fuerza Republicana agrega que el principal motivo de preocupación es que el partido presenta 768 candidaturas en las próximas elecciones generales y que afrontar la campaña “nos exige que como nucleación política gestionemos créditos del mercado financiero”.

Ayer referentes de Fuerza Republicana en la Junta de Gobierno como el vicepresidente segundo de la ANR, senador Rodolfo Friedmann (ANR, FR) y uno de los miembros de la Mesa Directiva, diputado Mario Varela (ANR, FR) ya adelantaron este temor y solicitaron que se debata en la Junta de Gobierno.

Temen problemas con proveedores y ayuda estatal

Al temor a no poder acceder a créditos para financiar la campaña agregan además que eventualmente no se pueda cumplir con el pago a proveedores o que estos no quieran operar con el partido para evitar problemas. Sobre todo, también está el hecho de que la ANR recibe fondos públicos en concepto de ayuda estatal.

El Estatuto de la ANR establece que Cartes como presidente está obligado a firmar los documentos oficiales del partido.

“Debemos afrontar los compromisos del Partido con funcionarios, proveedores y acreedores; así como recibir recursos en concepto de aporte de los afiliados, subsidio y aporte estatales; los que deben ser depositados, según la legislación vigente, en bancos o financieras del país”, remarcan.

Cartes aún no convocó a sesión ordinaria de la Junta

En la sesión del pasado 25 de enero, cuando se eligieron las autoridades de la Junta, se había acordado que las sesiones se realizarían todos los miércoles cada 15 días a las 17:00.

En este sentido, mañana deberían de sesionar, sin embargo hasta ahora no hay convocatoria oficial por parte del president Cartes.