Elecciones 2023: TSJE sigue con capacitaciones para evitar demoras y votos con acompañamiento

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), dijo que el cronograma de trabajo previo a las elecciones generales del 30 de abril se está cumpliendo “puntillosamente”, con énfasis en los trabajos de capacitación de los votantes en el uso de las máquinas de votación.

Uno de los principales problemas observados durante las elecciones internas partidarias de diciembre fue el de la tardanza en el uso de las máquinas de votación por parte de ciudadanos que no sabían cómo utilizarlas, lo que indicó una necesidad de acentuar las iniciativas de capacitación en el uso de las mismas antes de las elecciones generales de abril.

Mauro comentó que el lunes saldrá un contingente para continuar con las capacitaciones que tendrán lugar a nivel país en las próximas semanas.

Afirmó que el objetivo de las capacitaciones no es solo el de agilizar el proceso de votación, sino evitar el voto acompañado, algo que está prohibido por su potencial de facilitar fraudes electorales.

“A veces viene una persona mayor y dice que no practicó muy bien, pide ayuda. Eso está absolutamente prohibido”, dijo.

Mauro indicó que solo se permitirá votar con acompañamiento a las personas que no puedan mover los miembros superiores de sus cuerpos, indicando que incluso las personas no videntes pueden votar solas, ya que las máquinas de votación están diseñadas para permitirlo.

Además, con el objetivo de disuadir irregularidades, en las elecciones generales todos los votantes deberán dejar impresiones de sus huellas dactilares en el padrón del presidente de su mesa de votación, algo que solo se realizó previamente en las elecciones generales de 2008 y que permitiría saber si una persona votó más de una vez.

Partido Katuete

Mauro habló también de la eliminación de las candidaturas del Partido Katuete, que postulaba a Ana Jiménez para la presidencia de la República, afirmando que esa agrupación política “no hizo los trámites como tendría que haber hecho”, haciendo eco de declaraciones del titular del Tribunal Electoral, Hermes Medina, quien indicó que los documentos necesarios fueron entregados por Katuete fuera de tiempo.

“Tenés que estar encima del expediente. Ellos presentaron y dejaron a su suerte”, dijo Mauro.

“El día del vencimiento de la candidatura, 17 de enero, a las 17:50 presentaron la oficialización de sus candidatos. No es la vía ni el lugar. No inscribieron a sus candidatos y el 3 de febrero a las 11:50 se presentaron a adjuntar los documentos. Eso ya se presentó fuera de plazo. No presentaron ante el Tribunal Electoral, Primera Sala, la inscripción. Ellos creyeron que eso se debía hacer frente al TEI, no siguieron el procedimiento”, dijo ayer Medina.

El número final de chapas presidenciales que competirán en las elecciones generales de abril es 13 y Mauro señaló que, aunque en algún momento en las próximas semanas ocurra una renuncia de alguna candidatura, la misma aún se mostrará en las máquinas de votación.