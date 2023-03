“Es una mentira”, se defiende jefe comunal de San Pedro

“Esto se va a tratar en la Cámara de Diputados. Yo creo en el trabajo que hemos hecho, estamos preparando nuestro descargo para presentar a los diputados, quienes van a decidir si me destituyen o no. Tenemos la certeza de que no es así como ellos presentaron”, dijo el intendente.

Agregó que el informe del interventor Rivas consta de 1.172 páginas y que detectó un daño patrimonial de G. 18.000 millones es ficticio y que solo es una persecución política.

“Es un informe ficticio, es imposible que nosotros podamos robar algo que no recibimos. Es algo totalmente absurdo porque el Gobierno central no nos transfirió nada. Nos dimos cuenta de que esto es algo político de la familia Vera Bejarano y gente que hoy está pugnando por la Concertación. Ellos nos quieren sacar de la municipalidad, al Partido Colorado lo quieren sacar. Acá no solo es con Gustavo Rodríguez sino al partido”, justificó el intendente desde su oficina, donde se atrincheró.